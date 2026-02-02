¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

La primera semana de febrero trae el regreso de la aclamada saga Nioh, un “remake” de un clásico de la serie Dragon Quest, un “spin-off” aéreo del exitoso juego de guerra en línea War Thunder y otras novedades para jugadores de todos los estilos y gustos.

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos de esta semana:

Aces of Thunder (martes 3)

Desarrolladores: Gaijin Entertainment

Plataformas: Windows, PlayStation 5

Un título de simulación de aviación de los creadores del mundialmente popular War Thunder, jugable en realidad virtual, que permite a los jugadores ponerse al mando de aviones de guerra de la primera mitad del siglo XX, recreados con gran detalle, para emprender misiones en solitario o contra otros jugadores en línea.

Dragon Quest VII Reimagined (jueves 5)

Desarrolladores: Square Enix

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Un “remake” completo de Dragon Quest VII, uno de los títulos más queridos de la venerada saga de juegos de rol de Square, lanzado originalmente en el año 2000. La nueva versión presenta gráficos modernos que dan al juego un lenguaje visual de diorama, mientras que introduce novedades mecánicas como la posibilidad de que los personajes adopten una “clase” secundaria que los hace aún más personalizables.

Lovish (jueves 5)

Desarrolladores: Labs Works

Distribuidores: Dangen Entertainment

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un juego de plataformas en 2D inspirado en clásicos de la década de 1980 en el que el jugador encarna a un caballero que debe recorrer un gran castillo y superar innumerables obstáculos para salvar a la mujer que ama de fuerzas demoniacas.

Nioh 3 (viernes 6)

Desarrolladores: Team Ninja

Distribuidores: Koei Tecmo

Plataformas: Windows, PlayStation 5

La muy esperada tercera entrega de la serie de juegos de acción “soulslike” Nioh es una precuela que trascurre en el siglo XVII y sigue al nieto de uno de los grandes señores feudales de Japón mientras intenta detener a su hermano, quien busca conquistar el país con un ejército de seres sobrenaturales. Esta tercera entrega introduce dos estilos de juego distintos - “samurái”, similar a los controles de los juegos anteriores; y “ninja”, con más énfasis en velocidad y ataques a distancia – y un diseño de mundo más abierto.

My Hero Academia: All’s Justice (viernes 6)

Desarrolladores: Byking

Distribuidores: Bandai Namco Entertainment

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

El nuevo juego de lucha en 3D basado en el mundialmente exitoso manga y anime My Hero Academia, de Kohei Horikoshi. Este nuevo título adapta el arco argumental final del manga y sigue a Deku y sus amigos en el enfrentamiento final en la guerra entre superhéroes y supervillanos.