¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Esta semana, Nintendo trae una nueva entrega de Mario Tennis, el creador de Super Meat Boy presenta un juego de estrategia felina, los creadores de Little Nigthmares entregan una nueva pesadilla de terror, llega una nueva irreverente y violenta aventura del creador de No More Heroes y muchos otros lanzamientos llegan a consolas y PC.

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos de esta semana:

Mewgenics (martes 10)

Desarrolladores: Edmund McMillan y Tyler Glaiel

Plataforma: Windows

Lo nuevo del creador de los aclamados Super Meat Boy y The Binding of Isaac es un juego de estrategia en el que los jugadores deben criar, manipular genéticamente y entrenar un ejército de gatos para enviarlos a peligrosas misiones y batallas.

Crisol: Theater of Idols (martes 10)

Desarrolladores: Vermila Studios

Distribuidores: Blumhouse Games

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego de terror y acción en primera persona que trascurre en una versión ficticia de España en la que el protagonista es un soldado con el poder de usar su propia sangre como munición para sus armas, lo que lo obliga a balancear su propia salud y su poder de ataque mientras emprende una peligrosa misión de carácter religioso.

The Prisoning: Fletcher’s Quest (martes 10)

Desarrolladores: Elden Pixel

Distribuidores: Acclaim Entertainment

Plataformas: Windows, Nintendo Switch

Un “metroidvania” de plataformas en 2D en el que un psicólogo queda atrapado dentro de la mente de uno de sus pacientes, un perturbado desarrollador de videojuegos.

Romeo is a Dead Man (miércoles 11)

Desarrolladores: Grasshopper Manufacture

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Co-escrito por Goichi Suda (Suda51), creador de Killer 7 y No More Heroes, este título presenta una excéntrica y violenta aventura de ciencia ficción en la que, luego de morir y volver a la vida por medios tecnológicos, un hombre es reclutado para emprender misiones a través del tiempo y el espacio.

Tokyo Scramble (miércoles 11)

Desarrolladores: Adglobe

Distribuidores: Binary Haze Interactive

Plataforma: Nintendo Switch 2

Un juego de acción y supervivencia en el que una joven mujer cae a un misterioso mundo subterráneo que existe bajo la ciudad de Tokio y debe hallar la forma de escapar, sobreviviendo a encuentros con letales criaturas evolucionadas de los dinosaurios.

Mario Tennis Fever (jueves 12)

Desarrolladores: Nintendo

Plataforma: Nintendo Switch 2

Los personajes de Super Mario Bros. regresan a la cancha de tenis por primera vez desde el juego de 2018 Mario Tennis Aces. Esta nueva entrega incorpora novedades mecánicas y la inclusión de un modo historia.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (jueves 12)

Desarrolladores: Ryu Ga Gotoku Studio

Distribuidores: Sega

Un “remake” del tercer juego de la saga de acción Yakuza, lanzado originalmente en 2009, que sigue al ex mafioso Kiryu Kazuma cuando se ve obligado a volver a la acción para asegurar que los niños del orfanato que maneja estén a salvo. Esta nueva versión incluye además una historia alternativa original en la que el jugador controla a uno de los villanos en su propia aventura.

Ride 6 (jueves 12)

Desarrolladores: Milestone

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

La nueva entrega de la serie de juegos de carreras de motocicletas Ride incluye más de 250 biciclos de pista y tierra, y permite desafiar a grandes leyendas del deporte motor en dos ruedas.

ChromaGun 2: Dye Hard (jueves 12)

Desarrolladores: Pixel Maniacs

Distribuidores: PM Studios

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

La secuela del juego de 2015 ChromaGun vuelve a poner a los jugadores un desafío de lógica y deducción en el que deben usar una pistola cromática para resolver distintos acertijos.

Disciples: Domination (jueves 12)

Desarrolladores: Artefacts Studio

Distribuidores: Kalypso Media

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

La tercera secuela de la saga de juegos de estrategia y fantasía Disciples, cuyo primer lanzamiento llegó en 1999. El jugador toma control de las fuerzas de una reina que emprende una guerra contra los dioses.

Reanimal (viernes 13)

Desarrolladores: Tarsier Studios

Distribuidores: THQ Nordic

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Los creadores de Little Nightmares presentan un nuevo juego cooperativo de terror en el que dos niños se adentran en la siniestra isla en la que crecieron para rescatar a sus amigos.

High on Life 2 (viernes 13)

Desarrolladores: Squanch Games

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

La secuela del irreverente juego de acción en primera persona de 2022 High on Life vuelve a poner al jugador en la piel de un cazarrecompensas interplanetario con un arsenal de armas parlantes mientras se enfrenta a un despiadado conglomerado farmacéutico alienígena.