¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Varios clásicos de Virtual Boy llegan a consolas Switch, títulos “indie” llegan a PC y consolas, una destacada serie de juegos de sigilo recibe una nueva entrega y muchas otras novedades aterrizan esta semana en tiendas.

Estos son los principales lanzamientos en el mundo de los videojuegos de esta semana:

Under the Island (martes 17)

Desarrolladores: Slime King Games

Distribuidores: Top Hat Studios

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un juego de acción y aventuras de perspectiva isométrica inspirado en clásicos como los primeros juegos de la saga The Legend of Zelda, en el que dos jóvenes aventureras deben explorar una isla repleta de misterios y peligros mágicos.

Forgotlings (martes 17)

Desarrolladores: Throughline Games

Distribuidores: Hitcents

Plataforma: Windows

Un juego de aventuras y fantasía en 2D que trascurre en una tierra habitada por objetos vivientes, en el que el jugador toma el rol de un héroe que debe unir a las cinco grandes tribus que habitan el mundo, usando diplomacia o fuerza según sea necesario.

Clásicos de Virtual Boy llegan a Switch (martes 17)

Plataformas: Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Nintendo lanza en simultáneo este martes para sus consolas Switch varios títulos originalmente lanzados en la década de 1990 para la Virtual Boy, la máquina de realidad virtual de la firma japonesa. Los lanzamientos son: Galactic Pinball (1995), Golf (1995), The Mansion of Innsmouth (1995), Red Alarm (1995), Teleroboxer (1995), Virtual Boy Wario Land (1995) y 3D Tetris (1996).

Star Trek Voyager: Across the Unknown (miércoles 18)

Desarrolladores: Gamexcite

Distribuidores: Daedalic Entertainment

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Un “roguelike” de estrategia ambientado en el universo de la clásica saga de ciencia ficción Star Trek, en el que jugador asume el rol de capitán de la nave USS Voyager en una expedición interestelar que presenta al jugador elementos y eventos distintos en cada partida.

Styx: Blades of Greed (jueves 19)

Desarrolladores: Cyanide Studio

Distribuidores: Nacon

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

La nueva entrega de la serie de juegos de sigilo y acción Styx vuelve a poner a los jugadores en la piel verde del duende Styx, quien pasa a liderar su propia pandilla de ladrones para llevar a cabo ambiciosos golpes en los que planear con meticulosidad y pensar en soluciones creativas será clave para el éxito.

Demon Tides (jueves 19)

Desarrolladores: Fabraz

Plataforma: Windows

La secuela del aclamado juego de plataformas en 3D Demon Turf (2021) presenta nuevos desafíos de destreza para los jugadores que decidan volver a ponerse al mando de la niña demonio Beebz mientras explora una serie de islas en busca de un secreto que podría cambiar su mundo para siempre.

Love Eternal (jueves 19)

Desarrolladores: brlka

Distribuidores: Ysbryd Games

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un juego de plataformas en 2D de terror psicológico en el que los jugadores toman control de una adolescente que debe escapar de un siniestro y complicado laberinto lleno de trampas letales, en el que la gravedad se invierte, donde ha sido confinada por un vengativo ser sobrenatural.

Paranormasight: The Mermaid’s Curse (jueves 19)

Desarrolladores: Xeen

Distribuidores: Square Enix

Plataformas: Windows, Nintendo Switch, iOS, Android

La nueva entrega de la serie de novelas visuales Paranormasight gira en torno a un grupo de adolescentes que viven en una isla de Japón y se ven acechados por eventos paranormales relacionados a leyendas sobre sirenas que supuestamente habitan las aguas de la zona.

Death Howl en consolas (jueves 19)

Desarrolladores: The Outer Zone

Distribuidores: 11 Bit Studios

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Luego de su lanzamiento en PC a finales del año pasado, llega a consolas este “deckbuilder” - juego con combate basado en cartas – en el que el jugador debe preparar y personalizar su mazo para luchar contra criaturas monstruosas en un mundo espiritual, mientras sigue la historia de una madre que intenta devolverle la vida a su hijo fallecido.

WiZmans World Re;Try (jueves 19)

Desarrolladores: City Connection

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch

Una remasterización en alta definición y a nivel mundial del juego de rol WiZmans World, lanzado originalmente en 2010 en Nintendo DS, exclusivamente en Japón.

Prize Fighter: Heavyweight Edition (viernes 20)

Desarrolladores: Screaming Villains

Distribuidores: Limited Run Games

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5

Una remasterización del juego de boxeo Prize Fighter, lanzado originalmente por el estudio Digital Pictures en 1993 para Sega CD. Se trata de una película interactiva que utilizaba la entonces innovadora técnica “full motion video” para presentar peleas de boxeo con actores reales desde una perspectiva de primera persona.