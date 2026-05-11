Lanzamientos de videojuegos: Subnautica 2 y Directive 8020 llegan esta semana

Esta semana trae a consolas de videojuegos y PC la muy esperada secuela del éxito de supervivencia Subnautica, que llega en ‘early access’. Además, la semana trae distintas propuestas de terror, estrategia espacial y acción.

Outbound (lunes 11)

Desarrolladores: Square Glade Games

Distribuidores: Silver Lining Games

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Un juego de exploración en el que el jugador debe cultivar, capturar energía solar o eólica y recolectar recursos para mejorar la casa rodante en la que vive. Se trata de un título que puede jugarse en solitario o con hasta tres otras personas en línea.

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Battlestar Galactica: Scattered Hopes (lunes 11)

Desarrolladores: Alt Shift

Distribuidores: Dotemu

Plataforma: Windows

Un nuevo juego de estrategia basado en la popular serie de ciencia ficción Battlestar Galactica que pone al jugador en el rol de comandante de las flotas espaciales humanas en su inacabable guerra contra los robóticos Cylon.

OCTOPinbs (lunes 11)

Desarrolladores: Lasengle, tri-Ace

Distribuidores: Aniplex

Plataforma: Windows

Un juego multijugador de deducción al estilo del mundialmente popular Among Us. Los jugadores toman el rol de bomberos pulpos humanoides que deben sofocar un incendio, pero secretamente uno de los jugadores es el que está causando el siniestro y los demás deben descubrir quién es.

Directive 8020 (martes 12)

Desarolladores: Supermassive Games

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

El nuevo juego de la antologia de terror The Dark Pictures, del estudio creador de Until Dawn, es una historia de ciencia ficción en la que una nave humana aterriza en un planeta inhóspito en el sistema solar Tau Ceti y los tripulantes descubren que una presencia alienígena capaz de imitarlos se ha colado a bordo. Como los demás juegos de The Dark Pictures, este presenta múltiples decisiones al jugador que alteran cómo se desarrolla la historia y cuáles de los personajes viven o mueren.

Call of the Elder Gods (martes 12)

Desarrolladores: Out of the Blue Games

Distribuidores: Kwalee

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

La secuela del juego de aventuras de 2020 Call of the Sea, inspirada en los relatos de terror cósmico del escrito H.P. Lovecraft. En esta nueva entrega, un profesor universitario y una estudiante se adentran en una pesadilla que los lleva a los rincones más oscuros del planeta, donde la influencia de seres antiguos y terribles predomina. Como Call of the Sea, este nuevo juego no incluye combate, sino que el jugador progresa investigando y resolviendo distintos acertijos y desafíos de lógica.

Clockwork Ambrosia (martes 12)

Desarrolladores: Realmsoft

Distribuidores: Omega Entertainment

Plataforma: Windows

Un frenético ‘metroidvania’ en 2D, de temática ‘steampunk’ y con una presentación que recuerda a clásicos de la era de Super Nintendo. Los jugadores encarnan a una piloto que debe sobrevivir los ataques de hordas de robots, echando mano de un amplio arsenal de armas modificables según el gusto del jugador.

Subnautica 2 en ‘early access’ (jueves 14)

Desarrolladores: Unknown Worlds

Plataformas: Windows, Xbox Series X/S

Entra en ‘early access’ la muy esperada secuela del exitoso juego de supervivencia de 2018 Subnautica. De nuevo, el jugador encarna a un astronauta varado en un planeta oceánico, donde debe usar los recursos que pueda encontrar para subsistir, explorar e intentar volver a casa. La principal novedad de esta secuela es la introducción de mecánicas multijugador que permiten a hasta cuatro jugadores trabajar juntos para sobrevivir.