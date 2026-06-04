Nuevo ‘God of War’ entre los principales anuncios de Sony para PlayStation

El pasado martes, Sony publicó una de sus presentaciones ‘State of Play’, en las que cada varios meses presenta algunos de los nuevos juegos que llegarán en los próximos meses o años a su consola de videojuegos PlayStation 5.

En la última edición de ‘State of Play’ el anuncio insignia fue el nuevo título de la popular serie de juegos de acción God of War con una entrega que, por primera vez en los 20 años de existencia de la serie, no será protagonizado por el dios griego Kratos.

God of War: Laufey tendrá como protagonista a Faye, esposa de Kratos, cuya muerte fue el evento disparador de los eventos del ‘reinicio’ de God of War en 2018.

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Sony publicó un avance de unos 20 minutos que muestra a Faye – interpretada por la actriz Deborah Ann Woll (Daredevil, The Punisher) - atrapada en una suerte de ‘Más Allá’ para los dioses luego de su muerte, y se enfrenta a deidades de los panteones mitológicos de Egipto o el Tíbet.

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God of War: Laufey aún no tiene fecha de lanzamiento.

Sony anunció también este año una colección de ‘remakes’ de la trilogía original de God of War – lanzada originalmente entre 2005 y 2010 – y publicó este año Sons of Sparta, una precuela en formato ‘metroidvania’ en 2D sobre los años de formación de Kratos en Esparta.

Marvel sigue marcando presencia

Durante el ‘State of Play’ de esta semana se dejó ver también una demostración extendida de Wolverine, el sangriento juego de acción basado en el personaje de Marvel Comics que estrenará el 15 de septiembre Insomniac Games, el estudio que desarrolló los recientes juegos de Spider-Man.

Otro juego basado en personajes de Marvel, el título de lucha Marvel Tokon: Fighting Souls – desarrollado por los veteranos de ese género Arc System Works, que llegará a PlayStation 5 el 6 de agosto - también presentó un nuevo avance en el que reveló algunos de los villanos que estarán en el elenco de peleadores del juego como Magneto, el Duende Verde o Carnage.

Terror, acción y cocina

También fue anunciado Until Dawn 2, la secuela del cinematográfico juego de terror de 2015, que - según el adelanto - mantendrá las mecánicas de elecciones que los jugadores deberán tomar para alterar el curso de la historia y definir cuáles personajes viven o mueren, pero cambiará la ambientación gélida y montañosa del primer juego por una isla tropical.

Una novedad anunciada fue Bancho the Chef, una precuela del exitoso juego de pesca de 2023 Dave the Diver. Este título basado en un personaje secundario de Dave the Diver, combinará elementos de juego de rol y simulación de cocina mientras el protagonista recorre el mundo afinando sus habilidades culinarias.

También fueron anunciados títulos como el crudo juego de terror Ill, el título de supervivencia con dinosaurios The Lost Wild o el juego de acción sobrenatural Kemuri, que llegará en una fecha aún no especificada de 2027.

Regresan ‘Rayman’ y ‘Stuntman’

Ubisoft reveló también la nueva entrega de su venerada serie de juegos de plataformas Rayman, titulada Rayman Legends Retold; y fue anunciado también el regreso de la saga Stuntman, en la que el jugador encarna a un conductor que debe realizar acrobacias vehiculares para películas, con un avance que incluye referencias a series y filmes como Rápido y Furioso, Volver al Futuro o Miami Vice.

También se presentaron nuevos avances y se confirmaron las fechas de lanzamiento de juegos previamente anunciados como Ace Combat 8: Wings of Theve (de Bandai Namco, lanzamiento el 2 de octubre), Phantom Blade Zero (S-Game, 9 de septiembre), Silent Hill: Townfall (Konami, 24 de septiembre), Control: Resonant (de Remedy, 24 de septiembre) u Onimusha: Way of the Sword (Capcom, 25 de septiembre).