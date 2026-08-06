Netflix estrenará en primicia un adelanto de ‘GTA VI’

El vídeo estará disponible en la plataforma de pago estadounidense el 27 de agosto a las 16:00 (hora paraguaya) y se difundirá de forma gratuita seis horas después en el canal de YouTube del estudio.

El lanzamiento del sexto título de esta saga emblemática, protagonizada por un dúo de protagonistas al estilo ‘Bonnie and Clyde’ en un universo inspirado en Florida, está previsto para el 19 de noviembre.

Los jugadores de todo el mundo llevan más de 13 años esperando desde el lanzamiento de GTA V, el segundo juego más vendido de la historia de la industria.

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Este anuncio llega la víspera de la publicación de los resultados financieros de Take Two Interactive (matriz de Rockstar) correspondientes al período abril-junio, que incluye la apertura de las preventas del juego a finales de junio.

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Hasta ahora, el editor estadounidense no ha informado sobre las ventas desde el inicio del periodo de preventas.

El lanzamiento de GTA VI podría representar “el mayor lanzamiento jamás realizado en el ámbito del entretenimiento”, superando “cualquier película, serie de televisión, concierto o venta de álbumes”, según Piers Harding-Rolls, experto de la consultora británica Ampere Analysis.