FC 27: vuelve ‘FIFA’ con una experiencia social de fútbol y mundo abierto

El gran reto de este nuevo FC 27 (que llega mañana a consolas de videojuegos y PC), es modernizar una fórmula que ya empezaba a dar síntomas de falta de frescura. Cada lanzamiento ha presentado novedades cada vez más estéticas y menos profundas que demandaban un golpe de efecto. Cambio que en la edición de este año llega de la mano de ‘The Grounds’.

En esta nueva edición, la franquicia del videojuego deportivo de mayor éxito con más de 325 millones de juegos vendidos desde su primera edición en 1993 ha dado el salto a la creación de un enorme mundo virtual.

En él, los jugadores podrán crear un avatar, ganar puntos para comprar accesorios, conocer e interactuar con otros jugadores y jugar torneos más cercanos al fútbol callejero, similares a los mostrados en sus FIFA Street o que adelantaron otros grandes juegos del género como los últimos lanzamientos del simulador de baloncesto NBA 2K.

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“La gran novedad de este año es la introducción de ‘The Grounds’, un mundo abierto donde puedes jugar con 100 personas al mismo tiempo y hay muchos tipos de actividades y minijuegos con diferentes reglas, estilos...Y eso es p ara crear más juego social donde puedas socializar con tus amigos o con gente que tal vez no conoces”, asegura a EFE el productor ejecutivo de FC 27, Sam Rivera.

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En ‘The Grounds’, los jugadores encontrarán un espacio ‘online’ que recrea a la perfección una ciudad llena de vida, tanto de otros jugadores en línea como de otros creados por el propio juego, todo alrededor de tres distritos que emulan barrios de Francia, Argentina e Inglaterra.

La ciudad del fútbol

En este espacio, los jugadores además se encontrarán y podrán interactuar con estrellas del mundo del fútbol como Kylian Mbappé o Chloe Kelly, entre otros. Habrá campeonatos y torneos en vivo, pachangas o ligas ‘online’ en las que los jugadores podrán ir mejorando a su avatar, no sólo a nivel de habilidad en el campo sino en su forma de vestir o peinarse.

En una entrevista celebrada en el marco de la feria de videojuegos Gamescom, la mayor del mundo celebrada a finales de agosto en la ciudad alemana de Colonia, Rivera aseguró que en EA Sports tienen el reto de innovar cada año y crear novedades que merezcan la pena.

“Cada año escuchamos qué es lo que quiere la comunidad y tratamos de poner más cosas en el juego. Tengo que decir que es difícil cuando es fútbol y quieres innovar. ¿Qué más puedes ponerle cuando ya tienes todas las características? Pero con el tiempo, con la discusión con la comunidad, encontramos nuevas formas y características”, destacó.

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Para ello cuentan además con la ayuda de la tecnología, ya que al margen de trabajar mano a mano con jugadores profesionales y algunos casuales, su gran herramienta es el análisis de datos.

“Tenemos métricas que nos dicen cómo se está jugando el juego, si hay muchos goles tal vez de tiros largos o de cabeza, y ya ahí poco a poco vamos adaptando el juego y balanceándolo”, afirmó el mexicano, responsable también de la jugabilidad del título.

En este sentido, el juego ha cambiado muchas dinámicas, sobre todo a pelota parada (saques de esquina), movimientos defensivos y ofensivos mucho más realistas y un avance importante en la IA de los rivales. Cambios que se notan desde el primer minuto en el campo.

“Hay dos cambios que son muy importantes. El primero es en ataque, cómo tus compañeros de equipo se mueven y cómo usan el espacio libre, ya que hay muchos más tipos de movimientos hacia el espacio. Es más fácil y satisfactorio (...) Y el segundo es la defensa, que es más manual”, añade.

En este sentido, Rivera revela que uno de los cambios viene inspirado por el astro argentino Leo Messi: “Una característica del juego viene inspirada por Messi. Es muy ágil, cuando va conduciendo la pelota lo empujan, parece que se está cayendo pero siempre logra la forma de seguir conduciendo la pelota. Ahora tenemos ese tipo de animaciones en el juego. Es más fluido y los tiempos de respuesta son más rápidos”.

Un título que mantiene el modo de juego de cartas ‘Ultimate Team’ con su polémico sistema de micropagos y novedades importantes en el ‘modo carrera’ (en el que el jugador se hace con el control total de un club), sobre todo con un sistemas de traspasos completamente renovado mucho más dinámico y con más opciones.

Un juego que no olvida el fútbol femenino, que en esta entrega vuelve a ser esencial: “Siempre ha sido importante para nosotros el fútbol femenino. Lo que estamos haciendo este año es más que nada equilibrarlo. Estamos tratando de balancear el juego para que sea auténtico y sea divertido, ya sea si eres hombre o si eres mujer”, asegura.

FC 27 mejora su edición 26 con novedades en jugabilidad muy interesantes, plantillas actualizadas y la gran novedad de la ciudad virtual de ‘The Grounds’ que suponen un espaldarazo a una franquicia que necesitaba un impulso para mantener su liderazgo.