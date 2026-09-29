‘Ace Combat 8’, el regreso de la gran saga de videojuegos de aviones

Ace Combat 8: Wings of Theve (disponible desde el 2 de octubre en PC, PlayStation 5 y consolas Xbox Series) es la evolución de un género muy específico, ese que mezcla la diversión de un juego de acción y disparos y la espectacularidad de un simulador aéreo sin exigencias extremas, pero dinámico y capaz de regalar maniobras espectaculares.

En este nuevo título, que llega 7 años después de su anterior entrega, el jugador toma el control de un piloto rescatado en el mar por un portaaviones y deberá defender bases militares o destruir infraestructuras y flotas enemigas. Una historia que no pierde la ocasión de enviar un fuerte mensaje antibelicista durante toda su historia.

El título brilla especialmente en su apartado técnico, impulsado por un motor gráfico propio capaz de generar cielos y profundidad con un realismo fotorrealista que provoca una inmersión pocas veces vista en un videojuego. Los aviones se mueven suaves y realistas, las nubes y los cielos son casi perfectos, los efectos climáticos se notan y en los cazas, los giros, los alabeos o las maniobras resultan naturales.

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El jugador puede elegir entre tres perspectivas, desde dentro de la cabina, desde el morro de la aeronave o en tercera persona, en esta última pudiendo ver en todo momento al caza en su totalidad. Además, podrá seleccionar tres niveles de dificultad dependiendo de la experiencia lo que permite que haya jugadores que se centren solo en vivir la aventura sin contratiempos excesivos.

Realismo y espectacularidad de altos vuelos

El juego de los japoneses de Bandai Namco lleva el realismo a su máximo nivel con físicas realistas de aceleración, comportamiento durante el vuelo o efectos como la ruptura de la barrera del sonido, y cuenta con el uso de licencias reales tanto de los cazas como de su instrumentación con marcas de empresas armamentísticas reales como Lockheed Martin.

Además, habrá peligros climáticos muy exigentes que implicarán que los jugadores estén muy atentos al entorno, con situaciones como la permanencia excesiva entre las nubes que provocará congelamiento de la aeronave, pérdida de visibilidad o fallos en el radar, por ejemplo.

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Antes de cada misión, tiene lugar un briefing táctico con animaciones de mapas o planos 3D, al tiempo que permite al jugador diseñar su estrategia y la composición de su escuadrón, importante para misiones aire-aire o aire-tierra, lo que desbloquea además un árbol de habilidades y de aviones que irán mejorando según avance la aventura.

Una octava entrega que tiene además un modo multijugador, con un espacio para hasta 100 jugadores y distintos modos de juego, entre ellos una contienda por equipos.

Ace Combat 8 es pura diversión en un simulador exigente, realista y profundo, que recupera el aroma de un gran clásico de los 90. Un regreso por todo lo alto que lo confirma como el juego de aviones más espectacular y ambicioso creado hasta la fecha.