Assad Barakat fue ingresado al país con fuerte custodia policial
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El libanés Assad Ahmad Barakat, sindicado como miembro clave del grupo terrorista Hezbollah acaba de ingresar al país, por el puente de la Amistad. El mismo será trasladado hasta la capital del país en medio de una fuerte custodia policial. Barakat fue extraditado por la justicia desde el Brasil, donde había caído detenido en el año 2018.
El ingreso al territorio nacional se realizó en el Puesto de Control Migratorio de Ciudad del Este, ubicado en la cabecera del Puente Internacional de la Amistad, bajo fuerte custodia policial.
Barakat tiene una causa pendiente en nuestro país por producción mediata de documentos públicos de contenido falso, según consta en el Oficio Judicial N°762 emitido a la Dirección General de Migraciones, por el Juzgado Penal de Garantías N° 4 y fue trasladado a la Agrupación de la FOPE de Asunción para guardar reclusión.