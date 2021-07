Tras meses de retraso, adjudican licitación para almuerzo escolar

La adjudicación se concretó mediante la resolución 1.442/2021, de fecha 7 de junio, firmada por el jefe comunal y que fue aprobada por la Junta Municipal la semana pasada. En este contexto, el intendente Rojas tiene vía libre para suscribir el contrato con la representante de la empresa ganadora.

Según el cronograma inicial, en abril se estimaba el inicio de la provisión de los alimentos a 1.152 alumnos distribuidos en 11 escuelas de Hernandarias. Sin embargo, los trámites de la licitación aún no se finiquitaron. Además, teniendo en cuenta la suspensión de clases presenciales en instituciones educativas del sector privado, se requerirá de otras gestiones administrativas para la sustitución de platos de comida por kits de alimentos.

No hay kits de alimentación para todos

El plan contemplaba el suministro de los alimentos desde abril pasado hasta noviembre de 2021, aunque su cumplimiento será parcial debido al retraso.

La firma Restaurante Maná se adjudicó con la licitación dividida en tres lotes al ganar la puja a las empresas Fasv Import&Export, de Fátima Sartorio Vanni, y Restaurante Copacabana, de Teófilo Amarilla.

Si bien Fasv Import&Export y Restaurante Copacabana presentaron mejores ofertas en dos lotes, fueron descalificadas. La primera proveedora no presentó constancia de visita a las escuelas, mientras que la segunda no entregó su declaración jurada de no estar inhabilitada para contratar con entes públicos y adeudaba por el seguro social, según el dictamen del comité de evaluación compuesto por Marino Báez, Carlos Parra Barrios y Liliana Lezcano.

Intentamos comunicarnos vía telefónica con el intendente Rojas, pero no obtuvimos retorno.