Devotos de Schoenstatt recuerdan la fiesta de la primera alianza de amor

El 18 de octubre los devotos de la virgen de Schoenstatt recuerdan la primera alianza de amor que celebró el padre José Kentenich, fundador del movimiento en 1914 . En Paraguay solo existen tres santuarios y una de ellas está en esta capital departamental.

Lea: Por el trabajo, la familia y la salud rezarán en Tupãrenda

El novenario se inició hace varios días y mañana, día de la fiesta de alianza, se realizarán tres actividades principales. A las 08:00 habrá una misa, seguida de rezo de los niños que rezarán un rosario en forma simultánea en todo el mundo para pedir por la paz mundial. Mientras que a las 16: 00 la misa será por la salud y misioneros y a las 20:00 será la misa por la familia.

Una gran comunidad

Hace 21 años que el santuario fue creado en esta ciudad. Surgió con una escasa cantidad de personas y hoy en día tiene una gran comunidad dividida en varias ramas, como familia, madres, masculino, entre otros.

El santuario alberga una capilla, rodeada de un extenso jardín que invita a la espiritualidad. Está abierto a todas las personas, ya sean integrantes o no de la comunidad. No obstante aclararon que no es un sitio turístico, por lo que se debe mantener el silencio a fin de no molestar a quienes acuden en busca de un momento de paz y oración.