Prieto desvincula a más de 40 funcionarios de oficinas denunciadas por corrupción

“Hoy desvinculé prácticamente a todos los funcionarios de Catastro y Obras Particulares. Desde el lunes voy a recibir currículum y hacer entrevistas. No importa si me votaste. Eso no me interesa, quiero que quiera trabajar...”, escribió Prieto Vallejos en su cuenta de Facebook.

La desvinculación ya había sido anunciada por el jefe comunal, tras conocerse los resultados de las elecciones municipales del pasado 10 de octubre. En aquel entonces el jefe comunal dejó a entender que los funcionarios de las oficinas afectadas eran apadrinados de concejales aliados del anterior período con quienes tenía un pacto de gobernabilidad.

Tras obtener una mayoría propia en la Junta, Prieto Vallejos resolvió una barrida en las oficinas de Catastro y Obras Particulares.

El director de Recursos Humanos, Vidal Vázquez, informó que más de 40 funcionarios fueron desvinculados debido principalmente a denuncias de corrupción. Según los datos, en Catastro y Obras Particulares se pedían coimas a los contribuyentes para agilizar sus trámites.

Prieto Vallejos convocó para este lunes a arquitectos, ingenieros civiles, contadores, ingenieros ambientales y agrónomos interesados en la vacancia de las dependencias intervenidas.

Por otro lado, el intendente mantiene a los integrantes del Gabinete que tenía en el anterior mandato.

Medida similar

En septiembre de 2019, Prieto Vallejos también había desvinculado a todos los agentes de la Policía de Tránsito Municipal debido a reiteradas denuncias de controles extorstivos y contrató a nuevos efectivos.