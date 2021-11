A un año de la muerte de Samuelito, familiares exigen mantener cambio de calificación

La Cámara de Apelaciones que se encargará de analizar los argumentos de la defensa del procesado Lucas Gabriel Leiva (22) está integrada por los jueces Efrén Giménez, Nilda Fernández y Mirian Meza de López.

“Hoy se cumple un año de aquel día que nos tocó perder a nuestro hijo; este año pasaron muchas cosas que tuvimos que lidiar y no solo estamos llorando la muerte de Samuelito, en el ínterin le perdimos a su papá. Pedimos a los jueces que hagan su trabajo y que no estén dilatando, que sepan que no nos estamos olvidando y que iremos hasta el final (sic)”, manifestó Sonia Duarte, mamá de Samuelito.

Duarte recordó que en octubre pasado el juez Penal de Garantías elevó la causa a juicio oral, pero ante el cambió la carátula de homicidio culposo a homicidio doloso, en grado de dolo eventual, además mantuvo los cargos de exposición al peligro en el tránsito terrestre, daño a cosa de interés común y obstrucción al resarcimiento por daño en accidente de tránsito. No obstante, la defensa del joven recurrió la resolución y el expediente pasó a la Cámara de Apelaciones que deberá confirmar o anular la decisión de primera instancia.

Atropellado cuando se retiraba con su familia de una hamburguesería

El pequeño murió el 15 de noviembre de 2020 cuando fue atropellado por un vehículo Toyota Premio, guiado por Lucas González Leiva, quien huía a alta velocidad tras ocasionar otro accidente.

Posteriormente, se supo que el automovilista se encontraba alcoholizado, mientras que los de toxicología dieron positivo a cocaína.