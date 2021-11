Covid-19 en el Este: Ministro de Salud busca involucrar a intendentes para repuntar cobertura de vacunación

El ministro de Salud explicó que el objetivo del encuentro con los jefes comunales es lograr la cooperación de todos los actores sociales a fin de incentivar a los escépticos a inmunizarse contra la Covid-19. “Seguimos insistiendo en que es una guerra de todos, no solamente del Ministerio de Salud, es una guerra en la cual todos debemos aunar esfuerzo y salir juntos. La idea es que cada intendente ponga de su parte para que nos ayuden en este proceso de vacunación que particularmente en Alto Paraná está un poco retrasado”, lamentó Borba.

El décimo departamento registra un sostenido aumento de casos al menos desde hace tres semanas, por lo que las autoridades sanitarias ponen especial atención en esta región. “Estamos viendo un aumento de casos en todo el departamento que nos llama la atención y nos preocupa, no queremos volver a pasar lo que pasamos hace algunos meses. No queremos que acá sea otra vez el inicio del epicentro porque con el porcentaje bajo de vacunación que tenemos actualmente, como decía hoy una colega no va a ser una ola, va a ser un tsunami”, advirtió.

Las estrategias de trabajo se irán ajustando dependiendo de la realidad de cada distrito, donde los jefes comunales buscarán trabajar con los directores de instituciones educativas, iglesias y las dependencias policiales, en apoyo a la Décima Región Sanitaria.

La meta es me llegar a fin de año con mejor cobertura de vacunación en los diferentes distritos de Alto Paraná, a fin aplanar la curva de contagios.

Actualmente, solo el 60% de la población del Alto Paraná mayor de 12 años (327.802 personas) accedieron a la primera dosis, mientras que la segunda llegó a apenas 43% (235.398 personas). La situación de Itakyry es aún más preocupante, considerando que solo el 32% de su población está inmunizada con la primera dosis y poco más del 20% con el esquema completo.