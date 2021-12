Pacientes oncológicos exigen al Gobierno soluciones ante serie de carencias

Los manifestantes se movilizaron en el predio del Hospital Regional de Ciudad del Este, específicamente en el sector de la Unidad Oncológica, exhibiendo carteles y haciendo sus reclamos a viva voz. Leonarda Arévalos, representante de los pacientes, indicó que decidieron alzar su voz de protesta con respecto a las carencias que aquejan al servicio. Agregó que urgen medicamentos e insumos en mayor cantidad.

”Los insumos siempre faltan, no abastecen, lo mismo con los medicamentos específicos para el tratamiento. A la gente del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) le decimos que por favor nos envíen la cantidad necesaria porque nos envían en cajitas pequeñas, que se terminan rápido y luego el tratamiento se corta”, dijo.

Añadió que el costo de los medicamentos al igual que los insumos es muy elevado y que “no hay bolsillo que aguante”.

El bloque destinado a la Unidad Oncológica está siendo compartido con otros otros servicios, por eso solicitan que sea de uso exclusivo para la atención a pacientes con cáncer, teniendo en cuenta que ya no hay espacio suficiente por la alta demanda.

Entre otros pedidos también está que la atención sea en doble turno. “Esto solamente funciona de 7:00 a 13:00, necesitamos más horarios”, indicó Arévalos.

“Este servicio está colapsado”

Por su parte, el jefe de Oncología, el doctor José Samudio, quien acompañó el pedido de los pacientes, comentó que actualmente unas 600 personas están siguiendo el tratamiento en esa dependencia y que al mes realizan 1.000 consultas; destacando que los números van en aumento todos los meses. En cuanto a las quimioterapias detalló que serían 15 de acuerdo al promedio diario.

”No estamos dando más abasto, este servicio está colapsado, adentro no hay un solo lugar y cada vez aumentan los pacientes. Esto se tiene que abarcar de una manera integral, hay que sentarse y trabajar en un proyecto macro que dé respuestas, ya no se puede seguir dando simplemente soluciones parches”, cuestionó.

Atienden a pacientes de otros departamentos

El médico relató que mayormente atienden a pacientes de escasos recursos y que muchos llegan de zonas distantes, procedentes de más de 100 kilómetros, como de los departamentos de Canindeyú, Caazapá, Caaguazú y hasta de Itapúa.

“Es muy triste ver que muchas veces no tengan su medicamento y que se tenga que retrasar su tratamiento, lo que buscamos es darles soluciones”, expresó.