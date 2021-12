Covid en el Este: persiste alto número de contagiados y hospitalizados

Los datos de la Dirección de Vigilancia Sanitaria indican que cada semana hay una cantidad importante de casos positivos de Covid-19 en Alto Paraná. Esto lo posiciona como uno de los departamentos con mayor cantidad de casos. Mientras tanto, persiste la baja cobertura de vacunación contra la enfermedad.

En la última semana epidemiológica se reportaron 83 casos positivos, en la penúltima era de 124 y la anterior de 89. En tanto los casos activos son 148 y las confirmaciones desde el inicio de la pandemia llegan a 27.866 y los fallecidos suman 1.730 en el décimo departamento.

Las altas ocupaciones de cama también persisten en el Hospital Integrado Respiratorio del Alto Paraná. Este martes se reportó un total de 42 hospitalizados, de los cuales 25 no están vacunados. Del total mencionado 28 están en estado grave, en el sector de Unidad de Terapia Intensiva (20 no vacunados, 6 con dos dosis, 2 con una dosis). Los otros 14 están en sala normal de internación (5 no cuentan con vacuna anticovid, 5 con una dosis, 2 con dos dosis de vacuna, 1 con 3 dosis, 1 con vacunación sin datos sobre cantidad de dosis).

Las autoridades sanitarias insisten en que la vacunación es la única alternativa para evitar la forma grave de la enfermedad. Además, recomiendan seguir las medidas sanitarias a pesar de la vacunación, sobre todo cuando se trata de personas con enfermedades de base.