Acalorado “diálogo” de autoridades para buscar solución a falencias de hospital

La convocatoria para la mesa de diálogo, a fin de buscar solución a falencias, se dio a raíz del caso de un paciente, identificado como Juan Ramón Leiva (54), quien el sábado había sufrido un paro cardíaco y fue auxiliado y derivado por bomberos hasta el Hospital Distrital de Minga Guazú.

Lea más: Quejas por falta de atención en hospital de Minga Guazú

Un video difundido en las redes sociales muestra el enojo de los voluntarios, ya que el personal de blanco había rechazado al paciente y solicitado que sea trasladado hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este. El hombre finalmente falleció.

Esta situación fue sumamente criticada por la comunidad minguera, así como por el intendente Diego Ríos (CDM), quien calificó, a través de sus redes sociales, de “haraganes que no hacen honor a su juramento” a los profesionales del centro médico.

De la reunión, que se realizó en la municipalidad local, participaron el jefe comunal, Diego Ríos (CDM); el director de la Décima Región Sanitaria, doctor Arturo Portillo; la directora del Hospital Distrital, doctora Olga Castillo, y bomberos de las dos compañías que tienen base en la ciudad.

Inicialmente, el doctor Portillo dijo que no están para defender a nadie y sí para buscar la responsabilidad individual que puede dañar la imagen de una institución. Recordó que los hospitales distritales tienen capacidades limitadas para ciertas especialidades y procedimientos.

“El hospital distrital de Minga Guazú no tiene complejidades para casos como los que ocurrieron el sábado. Que haya sido mal atendido, que no haya sido bien recibido, que no se haya bien orientado al paciente es una cuestión que estamos investigando”, refirió.

Evidenció su malestar por el calificativo del intendente refiriendo que “las instituciones pueden sentirse heridas y avasalladas”.

Lea también: Distrital de Minga Guazú con falta de agua desde el año pasado

“No seamos nosotros como autoridades competentes en nuestro marco juzgadores del trabajo de los demás porque se deteriora el relacionamiento normal y armónico”, expresó.

Se puso a entera disposición y dijo que su teléfono estará en línea abierta para conversar sobre cualquier problema que pueda surgir.

“Que se dejen de boludear con los reposos”

Por su parte, el intendente Ríos fue vehemente en sus reclamos al referirse a que en su faceta de activista social pudo constatar varios hechos irregulares y que lo ocurrido con el paciente que terminó falleciendo es solo uno de los tantos casos similares que ya sucedieron.

“Yo te quiero comprometer (doctor Portillo) tomando lo que voy a decirte, de que yo te puedo llamar la hora que sea cuando hay algún problema, de que vos no vas a dudar en sumariarle a funcionarios de nuestros hospital distrital cuando la parte administrativa robe donaciones, venda oxígeno a los enfermos o esté maltratando a la gente que se va a consultar. Nadie se va de paseo ni de vacaciones a un hospital”, expresó.

Indicó que exigen que se cumplan las guardias y que los médicos “se dejen de boludear con los reposos que se dan entre ellos”.

Ejemplificó un caso contando que una vez un guardia del hospital fue a la municipalidad a gestionar un documento para una médica, quien a cambio le firmó un reposo de siete días. Añadió que están cansados de que se esté negociando con la salud y la vida de la gente. “Queremos que esto se termine y si hay profesionales de blanco que se acostumbraron a negociar, que se vayan a otra ciudad”.

Reiterativos casos de rechazo a pacientes

A su turno, los bomberos expusieron una serie de falencias, principalmente en lo que respecta a falta de atención a pacientes que llevan a urgencias.

“Eso es lo que más nos duele: cuando nos vamos a la urgencia llevando un paciente, el propio guardia una vez intentó cerrar la puerta de la ambulancia para que no bajemos al paciente, de eso hay testigos, yo no vengo a mentir ni a contar chisme, vengo a buscar soluciones como autoridad de mi institución”, dijo el capitán Jorge Ayala, de la compañía K122 (bomberos amarillos).

En tanto, el capitán mayor Luis Ramírez, de los bomberos K4 (rojos), coincidió en que no es la primera vez y que las cosas deben contarse tal como son.

“Cuando ellos escuchan la sirena de la ambulancia, ya sale un enfermero a decirte no y te cierran la puerta, pese a que hay veces que nosotros solo pedimos que se le haga una evaluación al paciente”, relató.

“Pagamos a una doctora para cubrir la guardia”

Finalmente, la directora Castillo comentó que ese sábado no contaban con médico de guardia porque el que estaba presentó reposo y que junto con otros directores y jefes del hospital pagaron a una doctora para que pueda cubrir el espacio.

“Nosotros le pagamos a la doctora que estuvo porque yo no podía tener un hospital sin médico de guardia; tenía pediatra, tenía ginecólogo, pero no tenía clínico y cirujano no tuve”, respondió.

Con respecto al caso del paciente que no fue asistido, señaló que su situación era extremadamente grave y que en el centro asistencial no iba a tener una solución.

Añadió que su hospital es sumamente criticado, pero que nadie se sentó a preguntarle cuáles son sus necesidades y que si se tienen denuncias que se presenten con nombre y apellido. “Yo no tengo afán de cubrirle a nadie”, acotó.

Dijo que tratarlos de no querer hacer nada, en alusión a las expresiones del jefe comunal, es generalizar.

Compromiso

Finalmente, el director de la Décima Región expuso que trabajarán en un protocolo de manejo de pacientes y en utilizar en lo mínimo posible las ambulancias para el traslado al Hospital Regional de Ciudad del Este.

“Que los traslados sean exclusivamente internos y cuando ya se saturó nuestro servicio de ambulancia y ahí tal vez nos pueden ayudar ustedes (los bomberos), ese protocolo nosotros vamos a trabajar con la directora”, agregó.

En cuanto a los reposos que presentan los médicos, pidió al Departamento de Recursos Humanos que le señale cuando haya sospechas de irregularidad.

Mientras que el intendente Diego Ríos propuso conformar una contraloría ciudadana del Hospital Distrital de Minga Guazú para “pisarle los talones a los médicos a fin de que cumplan sus guardias”.