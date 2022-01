Covid-19 en el Este: de 53 hospitalizados, 40 son no vacunados

El reporte de este lunes indica que un total de 53 personas están internadas en el Hospital Integrado Respiratorio del Alto Paraná a causa del covid-19 y de este total 40 son no vacunadas. Según el detalle del reporte, 25 están en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) (23 no cuentan con vacuna, 1 con dos dosis, 1 con una dosis). Los otros 34 están en sala de internación normal (17 no cuentan con vacuna, 12 con dos dosis, 3 con tres dosis de vacuna, 2 con una dosis).

Igualmente las consultas por síntomas respiratorios se mantienen en alta, en promedio unas 200 personas acuden a la urgencia del citado centro asistencial. Mientras que el Hospital Regional de Ciudad del Este, el Pabellón Respiratorio registró 37 consultas por cuadros respiratorios, ayer. Actualmente 26 personas están internadas con diferentes afecciones respiratorias, en este centro asistencial.

Lea más: Efectividad de las vacunas se destaca en la frontera

Considerando que la mayoría de los casos severos y graves del covid-19 se da en personas no vacunadas, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de completar las dosis contra la enfermedad. La primera dosis está habilitada desde los 12 años, en el caso de menores de edad deben ser acompañados por padres o tutores y presentar las documentaciones requeridas. Mientras que las embarazadas con 12 semanas de gestación en adelante deben presentar certificado médico con firma y sello.

La segunda dosis se pueden aplicar sin importar donde te hayas aplicado la primera dosis, es decir, podés recurrir al vacunatorio más cercano con el siguiente intervalo: Pfizer, 3 semanas; AstraZeneca, 4 semanas; Moderna, 4 semanas; Coronovac, 4 semanas y Sinopharm 4 semanas.En cuanto a la tercera dosis se pueden aplicar todas las personas que cumplan intervalo mínimo de 4 meses desde la aplicación de segunda dosis.

Puestos de vacunación

Los vacunatorios habilitados en Ciudad del Este son: Parque lineal Área 1, de 07:30 a 17:00; Hospital Regional, de 07:00 a 15:00; unidades de salud, de 07:00 a 15:00; Gran Vía San José, de 07:30 a 15:00; Gran Vía km. 7 de 07:30 a 15:00; Gran Vía Km. 4 de 07:30 a 15:00; Supermercado Stock Área 1, de 07:30 a 15:00; IPS Ciudad del Este, de 07:30 a 12:00; Penitenciaría Regional, desde el martes 18 hasta el viernes 21 de enero; además hay brigadas móviles en la zona céntrica.

Lea también: Ola de contagios con menos hospitalizaciones en el Este

En Presidente Franco la inoculación está disponible en los siguientes puntos: Hospital Distrital, de 07:00 a 15:00; unidades de salud, de 07:00 a 15:00 y Gran Vía Remansito, de 07:30 a 15:00. Mientras que en Hernandarias los lugares para la inoculación son: Hospital Distrital, de 07:00 a 15:00 y en las unidades de salud, de 07:00 a 15:00. En Minga Guazú los locales habilitados son: Bellas Artes, de 07:00 a 12:00, unidades de salud, de 07:00 a 15:00. También están habilitados los Puestos, Centros de Salud y USF en otros distritos.

Toma de muestra

Los puestos de toma de muestras para la detección de la enfermedad siguen registrando mucha concurrencia en Ciudad del Este. La toma de muestras de test de antígeno sin agendamiento sigue vigente en el Hospital de IPS Ciudad del Este de 07:00 a 19:00. Está habilitado para todas las personas con síntomas, entre el 2º y 4º día , sean aseguradas o no.

Los viajeros sin síntomas cuyos destinos aceptan la prueba por antígeno también pueden hacerse la prueba. Igualmente se realizan consultas para las personas que requieran, no tiene costo y el resultado se da en el momento. Para las personas que requieran test por PCR, se realizan con agendamiento previo, llamando al 154, al 0962 320440 y al 0962 320441.