CDE: Reunión multisectorial para abordar ley de régimen de turismo

La presidenta de la Comisión Permanente, Lilian Samaniego (ANR), dio inicio a la reunión y dijo que están abiertos para recibir todos los detalles del proyecto de ley de régimen de turismo.

La senadora Georgia Arrúa (PPQ), una de las proyectistas, señaló que la ley favorecerá a la formalización de los comercios de frontera. Afirmó que no fomentará el contrabando como se pretende hacer creer.

Por su parte, el senador Salyn Busarquis (PLRA) manifestó que la norma no solo favorecerá a Ciudad del Este, sino a todo el país, pues hay otras ciudades fronterizas, incluyendo Asunción.

Mientras que el senador Juan Bartolome “Ancho” Ramírez (PLRA) dijo que no se debe analizar si realmente se quiere acabar o no con el turismo de compra. “Vamos a encontrar el punto de equilibrio para que este esfuerzo que hicieron los fundadores no se eché a perder” , expresó.

Igualmente, el presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Salomón (ANR), dijo que se necesita llevar la discusión a fondo sobre las ventajas que ofrecerá la ley a todo el país.

El asesor de la Cámara de Comercio, Óscar Airaldi, está brindando en este momento los detalles de la ley.