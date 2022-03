Urgen a Itaipú pago de flete de dos carros hidrantes

Las gestiones ante la Itaipú se iniciaron en diciembre pasado con el acompañamiento de los diputados paranaenses Justo Zacarías, Ulises Rolando Quintana, Rocío Abed, Blanca Marina Vargas, Roya Torres, Manuel Trinidad Colmán y Jorge Brítez.

Lea más: Ciudad del Este: diputados gestionarán pago de flete de dos carros hidrantes

La solicitud tuvo un parecer positivo, pero quedó pendiente una reunión presencial con el director paraguayo de la Itaipú Binacional, Manuel María Cáceres, que hasta ahora no se concretó, pese a los reiterados intentos por parte de los bomberos y parlamentarios.

“Pedimos por nota como cuatro audiencias, nos decía que cuando esté (Manuel María Cáceres) por la hidroeléctrica nos recibiría, nos preparamos todo la última vez con los diputados, estuvimos en camino y nos suspendió de vuelta a los 45″, lamentó el presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este, Andrés Fernández.

En otro momento dijo que la indefinición genera incertidumbre, más aún considerando que los camiones ya se encuentran en un puerto de Argentina y partirán con destino a nuestro país el próximo 20 de marzo.

Lea también: CDE: convocan a formar parte del cuerpo de bomberos

“Seguimos expectantes a ellos, lo peor de todo es que no dicen ni sí ni no; eso nos intriga, porque de lo contrario íbamos a buscar otro rubro, nos dicen que lleva su tiempo, pero no podemos esperar mucho porque el camión está por llegar y ahí van a cobrarnos por día por el estacionamiento”, señaló Fernández.

Camiones

Uno de los carros hidrantes es de la marca Pierce, modelo Squt, que ha sido adquirido mediante recursos donados por el Grupo Jebai Center, por US$ 30.000 dólares. Por la compra del primer camión, el Departamento de Bomberos Upper Chichcester, Condado de Delaware, Estado de Pensilvania, donó otro vehículo Pierce, modelo Lance.