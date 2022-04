Gerenciamiento turístico del Moisés Bertoni, en proceso de rescisión de contrato

El Monumento Científico Moisés Bertoni, ubicado a unos 16 kilómetros de la zona urbana de Presidente Franco, es uno de los atractivos turísticos más importantes del municipio, pero que se encuentra cerrado al público desde el 2020, inicialmente a causa de la pandemia del Covid-19.

Está situado en un área protegida administrada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), cuyo gerenciamiento turístico está a cargo de la Fundación Moisés Bertoni, otorgado mediante una licitación en el año 2014 por un periodo de diez años.

Carolina Antúnez, de la referida fundación, indicó que solicitaron la rescisión de contrato al Mades hace más de un año por algunos inconvenientes que se presentaron, pero que no han tenido ninguna comunicación sobre el tema. “Como no hay una resolución al respecto, nosotros seguimos con las actividades normales, con los funcionarios que hemos contratado y con el mantenimiento del lugar que es el compromiso asumido”, dijo.

Agregó que mientras no haya una definición necesitan que el lugar se reabra. Comentó que en setiembre del 2020 -aproximadamente- se rehabilitó al público, pero que poco después se volvió a cerrar. La reapertura es una decisión de competencia exclusiva del Mades. “Luego se empezaron a habilitar de a poco (los lugares) y fuimos los únicos que nos quedamos cerrados hasta hoy”, dijo.

Mencionó que entre los inconvenientes, por ejemplo, figura que el 2015 y el 2016 fueron años excesivamente lluviosos, lo que dificultó aún más el acceso, teniendo en cuenta de que se trata de una zona alejada. Esta situación -entre otras-derivó en la falta de afluencia turística requerida para mantener el lugar.

Rescisión de contrato en proceso

Rafael Sosa, de la Dirección de Áreas Protegidas del Mades, indicó que hay un proceso de rescisión de contrato en marcha, que actualmente se encuentra Procuraduría General de la República, a la espera de un dictamen. “Lo que nosotros estamos haciendo es una rescisión de contrato de común acuerdo entre ambas partes por la concesión que se había hecho”.

Expuso que en estos años de concesión el Mades nunca tuvo un ingreso, que es un punto de cuestionamiento por parte de la Contraloría.

“La concesión se hizo por diez años y pasaron ya cinco, nunca tuvimos nosotros un ingreso porque obviamente la Fundación Moisés Bertoni hizo inversiones importantes en el área. No se ganó plata y la finalidad era que entre plata al ministerio, entonces al no haber un ingreso pecuniario para la institución la Contraloría ya presume una malversación porque si vos a cinco años no cobraste nada de esa concesión, se tiene que hacer la rescisión que esta contemplada en uno de los artículos del contrato”, explicó.