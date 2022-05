El sector de maquila reporta aumento en exportación y en generación de empleos

El encuentro convocó Luis Alberto Castiglioni, ministro de Industria y Comercio, representantes del rubro de la maquila, de gremios y otras autoridades para tratar temas concernientes en materia industrial.

En la ocasión, Carina Daher, presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap), valoró el aporte de la industria durante la pandemia en lo que respecta a los empleos. “Fue la producción industrial la que cumplió su cometido de sostenibilidad, mostrando la amplitud de su alcance”.

Destacó la modificación de la ley 1340, con respecto a la verificaciones de las materias prima de exportación e importación, relacionadas a sustancias controladas por la Senad, deban realizarse estrictamente en Asunción. El cambio hace referencia que este control ya podrá realizarse en las sedes situadas en Ciudad del Este, Pilar, Pedro Juan Caballero y Salto del Guairá.

Este era uno de los principales reclamos de las maquiladoras teniendo en cuenta que mayormente las cargas tenían que hacer viajes de cientos de kilómetros para someterse a dicha verificación, siendo en ciudades cercanas contaban con agencias de la Senad para ese fin, pero la ley les impedía.

Por otra parte, Daher dio a conocer datos sobre las exportaciones del mes de abril, que hablan de un incremento de más de US$ 30 millones de dólares. “Nuestras exportaciones alcanzaron US$ 97 millones cuando anteriormente bordea a los US$ 60 millones mes, así también se registra un aumento del 13% en los empleos en el sector maquila”.

Sobre el incremento de las fuentes de trabajo detalló que en números sería el beneficio de unas 20.000 familias de forma directa, según las planillas del Instituto de Previsión Social (IPS). Asimismo, habló de que tampoco es un punto menos la inversión acumulada de casi US$ 405 millones por parte de industriales solamente en Alto Paraná, que cuenta con 118 de las 243 maquiladoras que opera en el país.