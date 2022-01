Exportaciones de maquila superan en 54% al año anterior

Un total de US$ 881 millones es el valor de las exportaciones de bienes y servicios acumuladas en 2021, monto que supera en 54% al registrado el año anterior, que fue de US$ 573 millones, según se desprende de un informe del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), en base a datos del Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME), ejercida por el Viceministerio de Industria.

El documento señala que el aumento no se debe al “efecto rebote”, sino que se trata más bien de una recuperación tras la crisis económica registrada debido a la pandemia sanitaria. Cabe recordar que las medidas sanitarias aplicadas en el país y el mundo para contener los contagios del coronavirus, significaron una caída de la demanda de diversos productos y servicios, entre los que se encuentran estos productos.

Lea más: Distinguen a maquiladoras del año

Con relación a los rubros que se exportaron, el 27% corresponde a autopartes, seguido de confecciones y textiles con 17%, productos alimenticios, 17%; aluminios y sus manufacturas, 14%, y plásticos y sus manufacturas, 11%. Con relación a los destinos, Brasil, fue el principal, con el 78% de participación, mientras que Argentina y Estados Unidos le siguen con el 9% y 4%, respectivamente.

Balanza comercial

El MIC informó que las compras de insumos para su transformación, se reportó que la importación del año pasado fue de US$ 555 millones, 60% más de lo adquirido en el 2020, con US$ 346 millones.

De esta manera, la balanza comercial, que sería la diferencia entre las importaciones y las exportaciones, se registra que las ventas hechas al extranjero fueron superiores.

Lea más: US$ 807 millones de exportación a través de la maquila en Paraguay

Nuevos empleos

El Gobierno informó que el año pasado se aprobaron 24 nuevos programas, cuya implementación significa una inversión de US$ 20,2 millones y la creación de 723 nuevos empleos directos. Toda la producción será destinada para la venta al extranjero.

El 2021, las empresas maquiladores cerraron el año con 19.249 trabajadores, destacándose el empleo femenino en el primer empleo y el empleo juvenil luego, se informó.

Lea más: Industriales celebran prórroga de regímenes porque "protege el empleo"