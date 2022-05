En Alto Paraná hay más de 20 camas de UTI, pero no se pueden usar

La creación del Hospital Integrado Respiratorio del Alto Paraná (HIRAP), mediante un convenio entre el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Previsión Social (IPS), a causa de la pandemia del Covid-19, permitió que se potencie el servicio de terapia intensiva en esta zona del país con la habilitación camas, que hoy totalizan 24.

La declaración del cese de la emergencia sanitaria, puso fin a ese convenio, por lo que el HIRAP, que funcionaba en el predio del IPS de Ciudad del Este, ya no atiende a pacientes. En ese sentido, quedaron “libres” 24 camas de UTI. Ante esta situación, médicos de la zona empezaron a movilizarse con el propósito de que se renueve ese acuerdo y que esas camas no sean llevadas del Alto Paraná.

Lea más: Proyectan aumentar a 70 las camas de terapia intensiva en Ciudad del Este

Tras una reunión de los galenos con representantes del ministerio la semana pasada, quedó establecido que las camas no se irían del departamento y se aclaró que hay buena predisposición para la renovación de la integración. Según lo comunicado en este encuentro, ahora se espera la respuesta del IPS.

Mientras tanto, las 24 camas siguen en el IPS sin poder usarse y lo crítico es que cuando se necesitan de terapias, los pacientes altoparanaenses son remitidos a otros departamentos o la capital porque no encuentran lechos disponibles en esta región.

En caso de que no se firme un nuevo convenio para que continúe esa fusión, se deben llevar esas camas a otro centro asistencial, que podría ser el Hospital Distrital de Hernandarias, que es el que más rápido se podría reestructurar para habilitar el servicio. Sin embargo, mientras no se decidan qué hacer no se pueden disponer.

Lea también: Dilatan ampliación de camas en Alto Paraná

Al respecto consultamos con la doctora Ana Liz Jara, coordinadora zonal de la previsional, quien refirió que hay buenas intenciones tanto de el IPS de Ciudad del Este como la Décima Región Sanitaria de seguir con la integración, pero que ese acuerdo se trata en estamentos superiores.

“Hablar de lo que para nosotros podría ser algo positivo y bien encaminado, quizás para la gente de arriba tiene otros tenores porque ellos tienen que discutir el intercambio de insumos, medicamentos y servicios, ver qué prestaciones da el ministerio y qué prestaciones da el IPS”, dijo.

Agregó que eso lleva tiempo, burocracia y una cuestión jurídica que se está viendo y se mostró confiante en la concreción. “Creo que de ambas partes hay intenciones, solo que están en conversaciones”, finalizó.