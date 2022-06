Tuvo dos bebés, pero en el hospital solo le entregaron uno, asegura la madre

La denuncia presentada ante la Fiscalía refiere que el pasado 3 de mayo una mujer llegó al Hospital Distrital de Presidente Franco y fue sometida a una cesárea de urgencia. La madre asegura que estaba embarazada de gemelos, pero que tras el alumbramiento solo le entregaron un bebé del sexo femenino.

La fiscal Viviana Sánchez, quien está a cargo de la investigación, dijo que lo que llama la atención es que la denuncia se haya presentado 17 días después del parto y que la mujer no cuenta con ningún estudio, como ecografía que avale una gestación de dos fetos.

“En su declaración testifical ella refirió que el día 3 de mayo recurrió al hospital de Franco y que, antes a eso, se había ido al Hospital Los Ángeles. Allí le habían hecho una ecografía y le dijeron que estaba esperando gemelos. Yo le pregunté dónde está ese estudio y dice que ya no tiene porque supuestamente había entregado en el hospital de Franco”, contó la fiscal.

A raíz de este relato, la agente solicita un informe al Hospital Los Ángeles, que le responde manifestando que no hay registros en la fecha de referencia; si el 16 de abril, día en que la mujer fue a una consulta por Urgencias. Aseguran que allí no siguió ningún tratamiento prenatal. “Entonces no tenemos ningún dato de una ecografía que ella se haya hecho en ese lugar”.

El Hospital Regional de Ciudad del Este es otro centro asistencial al que se solicitó informes, ya que la mujer dijo haber ido a consultar allí en una ocasión; ahora se espera la contestación. La madre también alegó haber seguido el prenatal en un puesto de salud de su barrio, por lo que la fiscal anunció que se constituirá en el lugar para recabar mayores datos.

El Hospital Distrital de Presidente Franco expuso en los documentos remitidos el nacimiento de una bebé. “Estoy en proceso investigación, esperando otros informes de las instituciones a las que solicité y, de acuerdo a eso, vamos a ir viendo”, indicó la fiscal.

Hospital se ratifica, solo nació un bebé

La directora del Hospital Distrital, Paola Zarza, desmintió la acusación asegurando que el equipo que asistió a la paciente, integrado por siete personas, solo recibió a un bebé en el parto. Añadió que la mujer, que estuvo acompañada por su pareja, llegó de urgencias al centro asistencial indicando que esperaba a dos criaturas, por lo que el grupo de profesionales se preparó para recibir a dos bebés.

Inmediatamente tras el nacimiento se le comunicó que solo llegó al mundo una criatura y que no reaccionó a esa noticia. Tras el periodo correspondiente, fue dada de alta y se retiró con su beba sin mayores inconvenientes.