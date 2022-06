Meros ritualismos no nos sirven de nada, resaltan en misa de Corpus Christi

Decenas de fieles prepararon un sendero con velas, además de una alfombra hecha a mano, que fue elaborada con aserrín pintado, en la explanada de la Catedral San Blas. La preparación duró un mes aproximadamente y la colocación les llevó todo el día de hoy.

Al terminar la misa, la eucaristía fue llevada por los sacerdotes por el sendero para dar inicio a la procesión. Los fieles munidos de antorchas acompañaron el recorrido con oraciones y cánticos. Durante la misa, el padre Ernesto Zacarías explicó que como comulgar se está recibiendo el cuerpo de Cristo y esto debe producir una transformación, por lo que el mero ritualismo no sirve de nada.

“Comulgar al Señor debe producir una transformación, tenemos que hacer lo que Cristo hace por las personas. Convertirse con el pan divino, significa que debo ser como Cristo, ser servidor, interesarme por los otros, ser compasivo, amar al semejante. Muchas veces nos quedamos en el ritualismo y eso no nos sirve de nada. Si no hago caridad, si no ayudo pero comulgo con solemnidad no sirve de nada. Tengo que convertirme en lo que comulgo, creemos en eucaristía y tenemos que vivirla, se tiene que reflejar en nuestras vidas”, expresó.

Igualmente, invitó a los fieles a ser agradecidos por la dicha de tener a Jesús en todo momento, porque de él vienen las bendiciones y los milagros que experimentamos todos los días de nuestra vida. “Jesús dijo: ‘estaré con ustedes’. Y está presente a través de su cuerpo y de su sangre, en cada partícula Dios está íntegramente presente. Él no se diluye, no desgasta, se mantiene íntegro, sigue presente con nosotros. Muchas veces por limitaciones, falta de fe o ignorancia no le damos la suficiente importancia, está en el sagrario, que nos espera siempre”, añadió.

En las diversas capillas y parroquias dependientes de las Diócesis de Ciudad del Este también se celebró el día de Corpus Christi, con misas y procesiones.