Celebraron día de Corpus Christi en la misa de Caacupé

Con la concurrencia habitual de la población católica se celebró el día de hoy la misa que fue presidida por monseñor Ricardo Valenzuela, quien al inicio de su homilía saludó a todos los padres por su día y recordó que las sagradas escrituras nos exhortan de todo el camino recorrido en el desierto difícil que podamos tener.

Mencionó que la invitación para todos el día de hoy es volver a lo esencial, a la raíz y la experiencia total de la dependencia de Dios. Dijo que la supervivencia esta confiada a las manos del señor para que el hombre comprenda lo que significa la palabra de Dios.

Así también resaltó que hoy en día el hombre esta hambriento del amor de Dios.

Dijo que el cuerpo de Cristo es el pan de los últimos tiempos que es capaz de dar vida, vida eterna, porque la esencia de ese pan, es el amor de Dios.

Monseñor aseguró que a través de la eucaristía se comunica el amor del señor por nosotros, porque es un amor tan grande que se nutre de nosotros. Recalcó que Dios nos ama y está siempre a disposición para toda persona hambrienta que está necesitada de regenerar sus propias fuerzas.

“Vivir es experiencia de fe, significa dejarse alimentar por el señor, y construir la propia existencia sobre la realidad que no se muere, como los regalos que Dios nos hace”, dijo.

Expresó que es muy importante que los padres compartan sus experiencias vividas con los hijos, aseguró que compartir el recuerdo y el amor con los hijos hará que también deseen vivir las mismas experiencias.

Resaltó que los padres deben ser el principal ejemplo de amor y compromiso para que los hijos deseen casarse y seguir lo que nos dice nuestro señor Jesucristo. “Esa es la memoria que tenemos que seguir, y recuperar lo que nos alimenta nuestro espíritu”, dijo Mons.

Como decía San Agustín “Te doy gracias Señor, porque cuando tuve ocasión de pecar no me diste tiempo y cuando tuve tiempo no me diste la ocasión”. Dijo que a veces nosotros buscamos el tiempo y la ocasión de pecar y debemos tratar de seguir siempre el camino de Dios que nos guía y nos ilumina, indicó el religioso.

Durante su homilía, monseñor Valenzuela indicó que en la procesión seguiremos a Jesús que realmente está presente en la eucaristía en todo momento. Dijo que la hostia es nuestro mana, y mediante nuestro señor Jesucristo él nos dirige con confianza. Recalcó que pidamos a nuestro señor que nos defienda de las tentaciones del alimento mundano, que nos hace esclavos, así también mencionó que debemos purificar nuestra memoria a fin de que no permanezca prisionera de la elección egoísta y mundana que podamos hacer, sino que sea memoria viva de Jesús.

Aseguró que debemos seguir los mandatos de Dios y pidió que no alteren la familia basada en el sacramento del matrimonio, dijo no pretendan cambiarlo. “Desfigurar a la eucaristía no se puede, seria el fin de la eucaristía, seria el fin de los tiempos”, señaló y agregó que tenemos que adorar al pan de los ángeles y así salvaremos a nuestra familia.

Así también manifestó que de cada eucaristía debemos sacar el impulso necesario con el compromiso de anunciar a Cristo, que es nuestra paz en los tiempos difíciles. “Todo lo podemos en aquel que nos reconforta, que es Cristo Jesús”, puntualizó monseñor.