Piden contratación de profesionales para atención en área de salud mental

A raíz de la preocupación que genera el aumento de casos de depresión y otros males de área de salud mental, el concejal David Monzón (ANR) propuso en la última sesión de la Junta Municipal, que la intendencia firme un convenio con Apaeh. El propósito es que la comuna destine recursos para la contratación de profesionales que puedan brindar atención en estos casos.

“Creo que la gente no entiende o no le da la importancia necesaria a la salud mental, nosotros necesitamos que las familias tengan la contención necesaria para que realmente puedan sobrellevar este mal, no tenemos un lugar donde podamos indicar a las familias para que puedan ser asistidas en su problema emocional”, argumentó el edil.

Lea más: Un hogar en orden es importante para cuidar la salud mental

Agregó que no solamente se necesitan psicólogos, sino que un equipo de médicos para tratar estos problemas que aquejan a la sociedad; y que salud mental está desatendida a nivel país y por sobre todo en Hernandarias, con una cobertura prácticamente nula.

“Mi moción concreta es si este año se puede hacer un convenio de forma paliativa e ingresar en el presupuesto del año que viene para dotar de profesionales, dos o tres para que puedan dar asistencia a este problema tan complejo”, expuso.

Lea también: Depresión, un mundo de soledad del que hay que hablar

El pedido fue apoyado por sus colegas, que tras la aprobación fue remitido a la intendencia municipal para poner a consideración del jefe comunal, Nelson Cano (ANR).