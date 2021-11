Un hogar en orden es importante para cuidar la salud mental

Con frecuencia vemos como fuente de estrés muchos factores relacionados a la vida laboral, familiar, social o a otros aspectos del día a día sin darnos cuenta de que gran parte de ese estrés podría deberse al ambiente que nos rodea.

El espacio físico que estamos visualizando en todo momento es un aspecto clave para aumentar o disminuir nuestro estado de ánimo, a su vez es una fuente de agotamiento constante lo que hace que nuestro nivel de energía también se vea afectado.

Para la licenciada María José Rodríguez, miembro del Instituto of Research in Neurociences and Biocomputational Analysis, “vivimos en una sociedad donde el ritmo de vida es cada vez más acelerado, donde nuestra atención y concentración esta cada día más limitada a aspectos exclusivamente relevantes, y básicamente convivimos con ciertos niveles de estrés, pero justamente por andar a prisas cada día es que este “detalle” puede pasar desapercibido”.

¿Cómo influye el desorden en nuestro cerebro?

El cerebro es un órgano con múltiples funciones donde a través de nuestros sentidos percibimos y almacenamos todo tipo de información recibida del ambiente exterior, es allí donde somos capaces de planificar y organizar también “sentir” entre otras de sus miles de funciones.

La vista es uno de nuestros sentidos más importantes porque a través de él podemos observar todo nuestro ambiente físico y esto nos aporta información visual al cerebro quien interpreta y procesa la información, es a través de este proceso que nos permite conocer la forma, el tamaño y color de las cosas y clasificar los objetos en agradables o no para dicho sentido de la vista lo que termina influyendo en nuestro estado emocional.

Otro sentido muy importante que pocas veces le prestamos atención es nuestro sentido del olfato que a través de él podemos percibir distintos aromas lo que también está directamente vinculado a nuestro estado anímico.

“Neurocientíficos de la Universidad de Princeton han realizado un estudio donde observaron que el exceso de cosas alrededor de la persona puede tener un impacto negativo en la habilidad de enfocarse y procesar información. Otros resultados hicieron mención a una disminución en el desempeño y aumento del estrés” afirmó la profesional.

Consecuencias de tener espacios desordenados

-Estrés

¿Te pasa que te encontrás constantemente desganado o sin energía? Si bien esto puede deberse a múltiples factores, el estrés es uno de los principales generadores de agotamiento ya que el cerebro se encuentra constantemente sobrecargado lo que no nos permite tener un descanso óptimo y por ende el agotamiento físico y mental se vuelve una constante.

El cortisol es la hormona que se libera cuando nos sentimos estresados y activa un área de nuestro cerebro que nos mantiene en un estado de alerta constante lo cual genera innumerables síntomas físicos y emocionales como tensión muscular, falta de energía, problemas de sueño, ansiedad, depresión, problemas gastrointestinales y dermatológicas entre otras.

Estar en este estado de alerta constante no nos permite funcionar adecuadamente puesto que estamos en un estado de “supervivencia” lo que hace que nos centremos solo en “sobrevivir” cada día y no nos demos cuenta de la importancia que ejerce sobre nuestro bienestar emocional el mantener nuestros hogares o lugares de trabajos limpios y ordenados.

-Cansancio extra

Con solo mirar el caos en la casa u oficina es suficiente para robarnos energía y antes de haber movido una mano nos hace sentir cansados y abrumados. Sabés que debés limpiar, ordenar y organizar todo, pero por esta sensación de cansancio probablemente tiendas a posponer la tarea o simplemente lo hagas con mayor esfuerzo.

-Te roba tiempo

Si hay desorden en nuestro espacio físico, no encontramos lo que buscamos, perdemos valioso tiempo (ya que andamos a prisas), ese desorden hace que se retrasen otras tareas. Por otro lado, solemos emplear mayor tiempo para volver a organizar todo aquel caos que armamos en cuestión de minutos por no haber dejado ordenado u organizado nuestros ambientes.

-Problemas en las relaciones

Analicemos, esta simple situación de no haber encontrado los zapatos del niño, las llaves del auto o aquellos documentos del trabajo en el momento que necesitábamos tenerlo a mano pueden desencadenar en una gran frustración, enojo e irritabilidad, ponernos de mal humor y a consecuencia de esto podemos tener problemas en el hogar o en la oficina y ante simples preguntas respondas de forma agresiva y se produzcan discusiones innecesarias producto de esa irritabilidad. Posterior a esto podrían aparecer sentimientos de culpa debido a la desproporcionada reacción que tuvimos.

Beneficios de mantener el orden

La licenciada explica que así como el desorden impacta negativamente en nuestro estado de ánimo, mantener el orden es importante porque nos aporta múltiples beneficios; nos ayuda a mantener la calma, mejora nuestro humor y aumenta el sentimiento de bienestar.

- Si en mi lugar de trabajo percibo desorganización, pero al llegar a la casa veo que está en orden, esto actúa como un antídoto eficaz ante el estrés.

- Al mantener el orden en nuestros ambientes nos genera sensaciones de tranquilidad, armonía, bienestar y aumentará la productividad. Percibimos el ambiente de forma diferente y nuestros vínculos pueden verse fortalecidos porque la paz en el hogar también se trata de mantener el hogar limpio y ordenado, además de los procesos cognitivos y emocionales que producto del estrés se ven afectados.

- Por ello, es importante tomarse un tiempo de cada día para ir realizando pequeños arreglos e ir despejando el desorden que lo podríamos hacer un área por vez, así como también involucrar a los miembros de la familia para que cada uno tenga una tarea dentro del hogar y en conjunto poder mantenerlo ya que los beneficios serán para todos. Lugares de los objetos, colores y aromas hacen que vayamos dando forma a un hogar armonioso que genere paz y bienestar.

“No sufras todas las consecuencias mencionadas, que a largo plazo pueden acarrear problemas realmente importantes. El orden no se trata solo de espacios físicos organizados o bien decorados, el orden actúa como un factor protector de la salud mental por ende se resume en calidad de vida”, puntualizó.