“La Policía está de adorno”, afirman vecinos cansados de robos e inacción policial

Ante la ola de robos domiciliarios, los vecinos del barrio Santa Clara de Presidente Franco formaron una comisión de seguridad para pagar guardias privadas en horas de la noche. Sin embargo, ahora también son robados incluso de día por lo que piden mayor acción de los agentes policiales de la subcomisaría 56.

Los afectados identificaron a un supuesto ladrón como Édgar David, alias Pica pica, que ya robó pertenencias a varios de ellos e incluso de una escuela. Afirmaron que en varias ocasiones ya presentaron denuncias pero no hubo respuestas.

Aseguraron que el citado ladrón recorre las casas robando bomba de agua, focos, mangueras y hasta gallinas, por lo que afirman que están cansados de la situación. Incluso hay varios videos de circuito cerrado en los que se identifica al presunto ladrón.

Anoche, el presunto delincuente atacó con un cuchillo a una mujer y hurtó mangueras de una vivienda. Fue perseguido por los vecinos, llamaron a la policía pero estos no hicieron caso. Entonces decidieron llevarle hasta la comisaría, pero horas después lo liberaron.

Igualmente afirmaron que los policías no quisieron tomar la denuncia a la mujer que fue atacada con cuchillo, porque ella no presentó pruebas. Incluso habrían amenazado a los vecinos por detener al ladrón.

“Están de adorno”

Antonia Álvarez Bogado, presidente de la comisión de seguridad, cuestionó la tibia reacción de los agentes policiales de la zona. “Le agarramos al ladrón, después de llamarles mucho se fueron los policías pero ni siquiera se bajaron de la patrullera, desviaron por otra cuadra de nosotros, nos fuimos detrás de ellos y aún así no trajeron al ladrón. Al final nos amenazaron por hacer supuestamente una detención ilegal. Entonces se les paga de balde un sueldo, están de adorno. Pero para atajarle a la gente y pedir sobornos siempre están”, afirmó.

El oficial a cargo de la subcomisaría 56, oficial Cristian Bareiro, afirmó que como la persona que fue víctima de hurto no se presentó a hacer la denuncia le liberaron al sospechoso. Respecto a la denunciante que fue víctima de intento de acuchillamiento dijo que no tenía certeza de que ocurrió el hecho. Acusó a los vecinos de proponer plantar evidencias contra el sospechoso y que se negaron.

“Como no había ninguna denuncia en su contra, le soltamos”, expresó Bareiro, quien además admitió haber dicho a una de las afectadas de que no tenía pruebas para hacer la denuncia. No obstante, la recolección de pruebas para comprobar los hechos ya debería quedar a cargo del Ministerio Público, pero los agentes policiales ni siquiera dieron aviso a la Fiscalía.

Robo dentro de la comisaría

La dependencia policial está situada en el kilómetro 9 de la avenida Monday, en el barrio San Isidro de Presidente Franco, de donde los desconocidos aprovecharon la ausencia de los uniformados para hurtar una motocicleta Kenton, modelo Dakar 200 cilindradas, chapa 637 AAIB, que forma parte de los biciclos donados el año pasado al Ministerio del Interior por la Gobernación del Alto Paraná.