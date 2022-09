En contradictorio comunicado, padres apoyan a docente que “guacheó” a alumnos

En la primera parte de la nota emitida por un grupo de padres de familia afirman que brindan su total apoyo al docente denunciado por supuestamente golpear con guacha a tres alumnos. Extienden también el apoyo a los directivos y plantel docente del colegio donde ocurrió el hecho.

“Manifestamos nuestro total apoyo al personal directivo, plantel docente y jefe de estudio, teniendo en cuenta que la institución es reconocida por su disciplina y formación académica, de parte de la comunidad, autoridades educativas, municipales y departamentales”, señala el comunicado.

Asimismo, sostienen que no permitirán que tres alumnos indisciplinados que no se adecuen a las normas de convivencia dañen la imagen de la institución. Afirman que no van a permitir que un grupo de alumnos “arengados” por un grupo de personas ajenas a la institución obstaculice la “buena gestión administrativa y pedagógica” que se realiza dentro de la casa de estudios.

Padres afirman no estar de acuerdo con la violencia

Si bien por una parte expresan su apoyo al docente que supuestamente golpeó a los alumnos, unos renglones más abajo afirman que no están de acuerdo con ningún tipo de violencia contra los alumnos o algún miembro de la comunidad educativa.

La denuncia por maltrato a niños y adolescentes bajo tutela fue presentada por tres adolescentes, luego de que el jefe de disciplina de la institución supuestamente les aplicó golpes con una guacha que otros alumnos llevaron para el festejo del Día del Folclore.

La reacción del docente se habría dado debido a que los alumnos habían tirado las mochilas de sus compañeros contra el ventilador. La investigación está a cargo de la fiscala Vivian Coronel, quien dispuso la inspección las presuntas víctimas.

El docente en cuestión es un educador jubilado que fue contratado de forma particular por la comisión de padres para que se siga desempeñando como jefe de disciplina en la institución.