Hoy se inició juicio oral del sonado caso de feminicidio en CDE

Con la declaración de testigos comenzó la primera jornada del juicio oral contra el joven Mohamed Kamel Alloul Candia (25), único sindicado de presuntamente haber asesinado con golpes de piedra a su entonces pareja, Carolina Marecos Samudio (27). El fiscal Alcides Giménez Zorrilla estuvo a cargo de la investigación del caso de feminicidio.

El crimen ocurrió el domingo 6 de junio de 2021, pero se descubrió recién el martes 8 con la detención del sospechoso y el hallazgo del cuerpo. Según los antecedentes, diez días antes, la pareja había iniciado su vida en común en la casa de los padres del presunto autor, en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este.

En el día del asesinato, los jóvenes salieron de la casa cerca de las 13:00 y supuestamente se dirigieron hasta un parque, ubicado detrás de un hotel de la zona del ex km 7, específicamente en un terreno que linda con una área boscosa.

De acuerdo con la carpeta fiscal, por el camino comenzaron una discusión, hasta que Alloud Candia se habría apoderado de una piedra con la cual supuestamente atacó y golpeó varias veces en la cabeza a la víctima, ocasionándole la muerte. Luego, arrastró el cuerpo, lo arrojó en una zanja y fue a su casa.

Presunto autor trató de despistar a familiares

Al día siguiente, el presunto criminal escribió desde el celular de Carolina Marecos a su hermana Lourdes Marecos con el objetivo de despistarla. “Buenos días, hermana, como están, hoy voy al banco a retirar mi plata de la beca”, decía el texto en alusión a una beca de estudios de la que había sido beneficiaria.

Sin embargo, un detalle llamó la atención de la receptora del mensaje, ya que las mismas se decían de “mana” y no “hermana”. Teniendo en cuenta que la joven ya no respondía el celular, su padre Reinaldo Marecos fue hasta la vivienda, quien al no obtener respuestas sobre el paradero de su hija presentó una denuncia.

Al mismo tiempo, familiares de Mohamed comenzaron a buscarlo y lo encontraron en la terminal de ómnibus del ex Km 9, aparentemente con la intención de fugarse. No obstante, un hermano lo convenció de regresar a la casa, manifestándole que autoridades policiales querían hablar con él.

Víctima recibió 13 heridas

Una vez en la vivienda, los agentes consultaron al joven sobre el paradero de Carolina Marecos. El mismo cayó en varias contradicciones, hasta que confesó que la había matado e indicó el lugar donde arrojó el cadáver.

La médica forense del Ministerio Público, Ramona García, inspeccionó el cuerpo y diagnosticó como causa de muerte “traumatismo de cráneo producido con arma contundente”. La profesional constató 13 heridas entre la cabeza y el rostro de la víctima, quien tuvo hundimiento de la masa encefálica.

Juicio proseguirá el próximo lunes

A lo largo del proceso penal, familiares y amigos de la víctima de feminicidio se manifestaron a fin de exigir justicia, pues temían de una posible excarcelación con el argumento de que el sindicado sufría trastornos psiquiátricos. Finalmente el proceso llegó a juicio oral, mientras que Alloul Candia sigue detenido.

El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo del juicio oral está presidido por la juez Emilia Santos y conformado por sus pares Flavia Lorena Recalde y Milciades Ovelar. El debate proseguirá el lunes 19 de setiembre, en horas de la mañana, según se dio a conocer.