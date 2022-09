Tribunal confirma sentencia de 27 años a pastor acusado de abuso de indígenas

Por Acuerdo y Sentencia N° 124, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Primera Sala de Ciudad del Este, confirmó la sentencia aplicada al pastor evangélico Inocencio Ramón Denis Torres en una causa por abuso sexual de diez niñas en una comunidad indígena de Alto Paraná.

Los camaristas Marta Acosta Insfrán, Raúl Insaurralde y Nilda Cáceres -integrantes del Tribunal de Apelaciones- de forma unánime rechazaron las objeciones planteadas por el abogado defensor Enrique Espínola contra la sentencia definitiva impuesta en primera instancia.

Espínola alegó una supuesta violación del derecho a la defensa, por no ofrecer, introducir ni participar en la exhibición de pruebas, como tampoco expuso alegato inicial ni final.

La defensa también sostuvo que el Tribunal de Sentencia, compuesto por Zunilda Martínez, Herminio Montiel y Marino Méndez, preopinó al pronunciarse respecto a un incidente planteado por el defensor. Además, alegó una supuesta actuación irregular de dos nativos como perito consultor y asistente no letrada en el juicio oral.

Decisión del Tribunal de Apelaciones

El Tribunal de Apelación remarcó que los juzgadores de primera instancia al resolver un incidente no incurren en una preopinión extraprocesal, por lo que no se quebranta el deber de imparcialidad de los jueces. Asimismo recalcó que no se evidencia la supuesta actuación irregular del perito consultor y del asistente no letrada.

Los camaristas igualmente señalaron que en el expediente se constata que se le dio oportunidad a la defensa para exponer sus alegatos iniciales y finales.

Con la apelación de la sentencia, la defensa pretendía la anulación de la condena de 27 años para un nuevo juicio oral o la anulación absoluta del proceso, que implicaría la desvinculación definitiva del pastor evangélico del caso de abuso infantil.

Confirmación es “bálsamo” para víctimas

La abogada querellante Noelia Núñez sostuvo que la confirmación de la sentencia no hace más que generar confianza en el sistema y los juzgadores; y que este tipo de resoluciones son reparadoras para las afectadas.

“Y por sobretodo, es un bálsamo para las víctimas y familiares que padecieron y sufrieron las consecuencias de un hecho tan grande como lo es el abuso sexual en niños”, añadió.

La denuncia

El caso del abuso masivo de las niñas indígenas saltó a luz, tras la denuncia presentada en octubre de 2019 por una docente.

La denunciante dijo en el juicio oral que observó cuando Denis Torres habría manoseado a una niña, en una comunidad indígena ubicada en el interior de Alto Paraná.

Según la acusación del fiscal José Silguero, el acusado cumplía la misión pastoral en la colectividad aborigen y repartía golosinas a las niñas para ganar su confianza. Las víctimas tenían entre tres y nueve años.

Denis Torres registra una condena anterior de cuatro años y ocho meses por otro caso de abuso infantil; además soporta una tercera denuncia por supuestamente abusar de una joven.