¿A nombre de quién está el valioso predio reclamado por el heredero de Stroessner?

La directora de Registros Públicos Lourdes González explicó que existe un grave problema de indefinición física de los inmuebles en todo territorio nacional y también afecta al precio de las 7 hectáreas, reclamada por el hijo de Stroessner, en un juicio de sucesión.

González afirmó que desde hace varios años vienen reclamando a la Municipalidad de Ciudad del Este la entrega del plano general de todo el ejido municipal de la ciudad para determinar cómo está delimitado los límites de la ciudad pero no tienen respuestas.

En un informe al que accedió el abogado del ahora nuevo heredero existen dos fincas con la numeración 2529, una registrada en el distrito de Ciudad del Este a nombre de Inocencio Benítez y otra a nombre de la Municipalidad de Ciudad del Este pero registrada en Hernandarias.

Consultada sobre a quién realmente pertenece la finca en cuestión, González afirmó que no hay certeza al respecto debido a que existen varias lagunas legales. “De la verificación que se hizo esta mañana, la finca del cual se desprende la propiedad Stroessner no tiene nota marginal de transferencia a favor del mismo y ese es un punto llamativo. Primero hay que averiguar si Stroessner realmente compró de donde tenía que comprar y hay que pedir la copia de la escritura pública”, afirmó.

Dijo además que la otra cuestión a resolverse es que la municipalidad no tiene escritura pública a su favor es decir no ostenta título de propiedad. Si bien se hay una ley de expropiación mientras no haya una transferencia inscrita uno no es propietaria del inmueble”, detalló.

A pesar de las dudas en torno a la titularidad del valioso predio, el mismo fue reclamado por Enrique Alfredo Fleitas, quien fue reconocido como hijo biológico del ex dictador paraguayo, Alfredo Stroessner Matiauda, en el marco de un juicio de filiación que se realizó en Brasil.

Litigios de tierra en el Este

Igualmente hay un litigio judicial vigente, entre la comuna esteña y la firma Estacionamiento del Este S. A a quien se había entregado el predio en concesión por 30 años por parte de la municipalidad, durante la administración de los Zacarías.

Así mismo el inmueble está embargado en el marco de un juicio por daños y perjuicios entablado por Concesiones Metropolitanas del Paraguay (Metroparking) contra la Municipalidad de Ciudad del Este por un monto G.13.250.347.145.