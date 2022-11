Lanzan instructivo libro sobre varios aspectos de la economía nacional

“Apuntes no Matemáticos de Economía” es un libro que invita a una lectura secuencial de estudio y documentación y que a su vez se vuelve en lectura crítica. Habla de economía básica de aproximaciones algo distinto a los manuales tradicionales de economía.

El libro está dividido en cuatro partes, en la primera el autor realiza apuntes básicos de praxeología, haciendo referencia al individualismo metodológico, el axioma de la acción humana y de ahí se desprenden los principios básicos de economía, las cuales son detalladas.

Lea más: Lanzan libros productos de investigaciones científicas

En la segunda parte se explaya sobre el individuo en acción con apuntes sobre adaptación individual. En este punto aborda la influencia de la preferencia temporal en la toma de decisiones, su influencia en la pobreza o riqueza de los pueblos, da algunos ejemplos cercanos a la realidad local como “el vai vai”, “el letradito”, “el vyro chusco”, etc., luego habla del dinero, de la función de economizar y de la función empresarial.

En la tercera parte trata sobre el viciado ambiente en el que se desarrolla la acción, mediante apuntes sobre intervención. Habla de los fallos del estado como el monopolio de la emisión de dinero, la inflación, la teoría de las externalidades, los impuestos, salarios y precios fijados por ley, trabas al comercio, monopolios, servicios públicos, la tierra y el medio ambiente, justicia y seguridad, burocracia.

Te puede interesar: Niño de 12 años lanza un libro sobre aves

Ya en la última parte habla de apuntes sobre orden social, hace referencia sobre la organización social, el orden espontáneo y el orden deliberado, las jerarquías sociales y su relación con la bioquímica, el marco legal e institucional que rige a las actividades humanas, la propiedad privada como medida del sistema económico, valores y competencias que se desarrollan en cada medio ambiente económico, el orden social en Paraguay.

<b>Un enriquecido material</b>

Víctor Ocampos explicó que la idea surgió hace mucho tiempo, pues venía desarrollando unos apuntes sobre economía básica para las clases que dicta en la facultad, casi todas basadas en manuales típicos de economía. Sin embargo, cuando unos amigos le invitaron para participar de un club de lectura de la Escuela Austriaca de Economía y en entonces yo solo conocía los aportes de algunos autores.

“Me pareció desafiante ahondar en la lectura de esta escuela. A medida que profundizaban mis lecturas, las discutía con un grupo de amigos economistas y eso me daba balance para no ahogarme en una sola fuente. Con el tiempo empecé a ver que podía estructurar mejor todos mis apuntes y empecé a sentir que se podría transformar en un gran ensayo que explicara la economía de mercado, identificar lo que no es mercado y hablar sobre la propia economía nacional. En la parte final del libro paso a analizar algunos aspectos que caracterizan a nuestra economía”, expresó el autor.

Igualmente destacó que el lanzamiento del material significa un objetivo alcanzado, pues desde hace años viene publicando artículos en la revistas y periódicos. “Infulas de escritor siempre tuve, pero llegar a cristalizarse en un libro publicado es algo fantástico para mí, y me motiva enormemente para seguir escribiendo y produciendo contenido para la divulgación de la Economía de mercado, buscando llegar a toda la gente”, finalizó.

El libro fue materializado en la Editorial Grupo Unión, La Imprenta Ya S.R.L y patrocinado por la Fundación Fernando de la Mora y Fundación Friedrich Naumann Stiftung. El libro tiene en total 335 páginas y tiene un costo de G. 100.000.