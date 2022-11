Fonacide: a días de culminar el año escolar se inician recién las primeras obras con recursos 2022

El retraso en la ejecución presupuestaria 2022 de los recursos del Fonacide es un denominador común en varios municipios y Hernandarias no es la excepción. Los alumnos de instituciones educativas culminan este año sin las nuevas infraestructuras que deberían haber sido construidas a lo largo de este año, con los fondos correspondientes a este periodo. Las primeras obras empezaron a edificarse la semana pasada.

De acuerdo a los datos que figuran en el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Municipalidad de Hernandarias inició este 2022 con cuatro procesos licitatorios para construcciones de nuevas instalaciones y refacción en centros educativos. De estos, solo dos cuentan con adjudicaciones; los otros están en etapa de “evaluación de ofertas”.

El primer llamado de este año fue adjudicado por el intendente cartista Nelson Cano recién el 7 de octubre a las empresas unipersonales “Cecilio Benítez Narváez” y “Mario Rubén Insfrán Aquino”, por un valor total de G. 1.362.042.780. Sin embargo, no se puede acceder a los detalles de los contratos porque los documentos no fueron subidos a la página de la DNCP como corresponde.

En esta licitación, una de las instituciones beneficiadas es la Escuela Básica N° 3.911 Divina Misericordia, que recibirá cuatro aulas nuevas y un baño sexado. En este local, el pasado miércoles 16 de noviembre se realizó la palada inicial de las obras, así como en otras tres escuelas más.

La siguiente adjudicación data de la misma fecha, o sea del 7 de octubre, por un monto de G. 1.284.397.800. En el apartado de detalles de inversión figura que las obras de infraestructura llegarán a ocho escuelas, para las cuales fueron adjudicados cuatro oferentes.

Las empresas son: Pérez & Aguayo SRL, de Hugo Orlando Aguayo Ovelar; Mora Construcciones, de Gustavo Mora; SCDE SA, representada por Lilian Benítez Villalba y Samara Aguirre, y la unipersonal Cecilio Benítez Narváez. En estos dos últimos casos tampoco se publicaron los contratos.

Licitaciones en evaluación de ofertas

Luego, están pendientes otros dos procesos. Uno es por un monto estimado de G. 806.551.760, cuyo acto de apertura de ofertas se cumplió el 1 de noviembre, correspondiente a “construcciones y reparaciones varias en diferentes instituciones educativas”.

Mientras que el segundo es específicamente para reparación de cuatro aulas en el Colegio Nacional Santo Domingo de Guzmán, por un valor referencial de G. 329.072.500, con apertura de ofertas el 2 de noviembre. Estos dos últimos llamados se encuentran en estado de evaluación de propuestas, para su eventual adjudicación.

Una de las situaciones que preocupan a la organización de lucha contra la corrupción Reacción es que a días de finalizar el periodo escolar no haya obras culminadas con recursos de este año. Irene Hermosilla, una de sus directoras, indicó que las obras que tuvieron hace días su palada inicial deberían haberse iniciado al menos a mediados de año. Agregó que el 2023 se iniciará con las escuelas en mal estado porque los trabajos no se realizaron a tiempo.

Déficit en transparencia

Sostuvo que en la actualidad no hay transparencia en el uso de estos recursos por parte de la Municipalidad de Hernandarias, al mencionar que esta administración no está facilitando los extractos bancarios, violando la ley de Acceso a la Información Pública.

Desde el 2021, Reacción ha ido remitiendo una serie de seis pedidos de acceso a los extractos de las cuentas especiales del Fonacide, pero que no han tenido respuesta concreta. “Esta información otros municipios como CDE, Minga Guazú y Asunción nos brindaron, con algunos tuvimos problemas, pero finalmente nos facilitaron”, dijo.

El último pedido, cuyo plazo de reconsideración venció el jueves pasado, fue respondido pero nuevamente no se facilitaron los datos solicitados. Se remitieron links sobre información del Fonacide, pero no figuran los extractos.

Explicó que con los extractos bancarios se podrá saber cuánto dinero tiene disponibilizado la Comuna, cuánto salió y cuánto ingresó a las cuentas. Específicamente, se podrá conocer cómo se movieron los recursos del Fonacide.

G. 41.599 millones en recursos del Fonacide

Añadió que desde el 2012 hasta setiembre del 2022, Hernandarias recibió un total de G. 41.599 millones de estos fondos, pero que -conforme a DNCP- en ese mismo periodo se realizaron adjudicaciones por G. 43.887 millones. “Según estos datos, se contrató por más plata de lo que se recibió y queremos saber el porqué y la forma de verificar es con los extractos bancarios”.

Hermosilla explicó que la institución municipal les dio como respuesta que no son claros en las solicitudes de información. Sostuvo que facilitan los números de cuentas de los bancos Continental y Sudameris y el periodo de tiempo. “Este mismo pedido Hernandarias no está siendo capaz de responder, pero las otras municipalidades sí y no se explica el porqué”.

Pedido a la Junta Municipal

Ante la falta de respuestas, miembros de Reacción se presentaron en audiencia pública de la Junta Municipal de Hernandarias para pedir a los concejales que exijan al ejecutivo el cumplimiento del acceso a la información pública. Asimismo, solicitaron que antes de que verifiquen los pliegos de bases y condiciones se cercioren de que las escuelas a ser beneficiadas sean las más necesitadas de acuerdo al listado de priorización.

“Les pedimos también que controlen que se concluyan las obras en tiempo y forma”, acotó. Mientras que otro pedido hace referencia a que todos los contratos y las facturas de pago se divulguen a través de la página de la DNCP. Además, pusieron a conocimiento casos de empresas constructoras que dejaron trabajos inconclusos o robaron herramientas en escuelas, y las urgencias de instituciones.

Por su parte, los ediles se comprometieron a atender los problemas en busca de soluciones y que para el próximo año al menos un representante de la Junta integre el Consejo de Educación Distrital de Hernandarias.

Sin respuestas

A través de un documento que figura en la DNCP, el intendente Nelson Cano justifica que debido a ajustes en el proyecto -en el caso del segundo llamado adjudicado- impidieron la comunicación en el tiempo previsto. Intentamos contactar con los responsables de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Comuna para saber sobre el retraso de los demás procesos; sin embargo, el número 0631-20558 que se divulga en la DNCP para contactos “no existe o ha sido cambiado”.

Asimismo, recurrimos al jefe comunal a través de su teléfono particular, pero al atendernos dijo que estaba en una reunión y que le llamáramos de nuevo en una hora. Posteriormente, al cumplirse el plazo, ya no atendió su celular.