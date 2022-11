Desde hace cinco años deambula por hospitales clamando cirugía para su hijo

Monica Venialgo Barzalá relató que cuando su bebé tenía tres días de nacido contrajo dengue hemorrágico, que le causó un sangrado interno, por lo que tuvieron que practicarle una colostomía. Asimismo, explicó que acudió a varios centros asistenciales, incluyendo el IPS, pero que no le hacen caso.

Venialgo Barzalá relató que durante dos años le llevó al Hospital Los Ángeles en busca de cirugía para su hijo. Luego, hace tres años, su padre empezó a trabajar en una empresa, por lo que fue beneficiado con el seguro de IPS, lo cual le generó nuevas esperanzas, pero tampoco allí consiguió.

Lea más: IPS en Alto Paraná: Infraestructura en mal estado, falta de especialista y odisea para conseguir turno

“Pensé que acá iba a conseguir, pero no conseguí nada. Siempre le hacen todos los estudios, viene a internarse para operarse y al final me dicen que no hay cama, que no hay terapia y así me alargan. Sufre mucho mi hijo y sufro yo también detrás de él”, lamentó.

El niño no puede llevar una vida normal, pues hace sus necesidades fisiológicas a través de una abertura en el abdomen. Utiliza hasta 15 pañales por día y por su condición no acude a la escuela. El chico está apto para la cirugía en cuanto al peso y otras condiciones, según afirma la madre.

La directora del IPS Regional de Ciudad del Este manifestó que no hay falta de camas y que realizan operaciones todos los días en el servicio de cirugía. Explicó que no recibió queja alguna y se comprometió a averiguar sobre el caso para dar una respuesta a la madre del pequeño.