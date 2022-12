Turismo se erige como principal alternativa para la región metropolitana del Este

El arquitecto Joan Font, uno de los expositores del foro, explicó que el actual modelo de ciudad -que tiene una gran dependencia del comercio de frontera- no es muy atractivo en el sentido de que está condicionado a políticas que pueden provocar su quiebre.

Destacó que el turismo es, sin dudas, una alternativa de solución rápida y a corto plazo que mejorará considerablemente la zona como tal.

“Pensamos que el turismo internacional es de un valor incalculable. A corto plazo, Alto Paraná o la región metropolitana de Ciudad del Este pueden recibir de dos a cuatro millones de turistas si las cosas se hacen adecuadamente. Se deben hacer proyectos de interés internacional para que Paraguay se conozca y exista en el mercado del turismo”, expresó.

Igualmente, el arquitecto Gonzalo Garay, quien expuso sobre planificación y diseño de ciudades durante el foro, manifestó que no se está aprovechando el potencial que tiene la región metropolitana del Este.

“En el caso de Ciudad del Este y su región tienen un potencial gigantesco que no estamos aprovechando como se debe; no se aprovecha, por ejemplo, el hecho de contar con una de las hidroeléctricas más grandes del mundo”, añadió.

Con la serie “Foros de la ciudad” se busca conformar un grupo impulsor integrado por todos los actores urbanos y territoriales para elaborar una herramienta que permita un desarrollo sustentable de la región.

Una mirada internacional

El arquitecto Joan Font es miembro de un grupo de inversionistas extranjeros que están proyectando la construcción de un parque acuático en el distrito de Minga Guazú. Dijo que el país en sí tiene que hacer apuestas muy agresivas en infraestructura que se requiere para que el desarrollo turístico sea efectivo e importante en la zona en Alto Paraná.

“Si todas estas infraestructuras como aeropuertos no se atienden correctamente, será muy difícil que el capital extranjero llegue a invertir en la zona”, manifestó.

Por otra parte, dijo que hay tabúes creados en torno a la región, por lo que se debe trabajar en mostrar la realidad.

“Las inquietudes que ven casi todos los operadores internacionales es el tema de la inseguridad personal y jurídica que -pensamos- realmente es un tabú, no es una realidad. Realmente el país tiene una ley de inversión extranjera muy bien hecha, pero requiere de una estructura más atractiva para la inversión de interés internacional. Tienen un país con características increíbles, recursos naturales brutales que -me da la sensación- no se explica adecuadamente. Hay que enseñarlo y explicarlo correctamente”, añadió.

En Ciudad del Este y Presidente Franco ya están conformados y activos los consejos de desarrollo mediante los cuales se están impulsando espacios como “Foros de la ciudad” para promocionar el turismo en la región.