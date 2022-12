Tras demorada intervención cortan suministro de energía de un depósito

La ANDE recibió una denuncia por frecuente corte de energía eléctrica que sería a causa de la sobrecarga generada por una minadora de criptomoneda. La intervención tuvo una larga demora por la espera de una orden judicial.

Ayer, los técnicos realizaron la primera verificación de la acometida que comprende la toma de red hasta el medidor, que debe estar de libre acceso a la ANDE. Luego recurrieron al Ministerio Público para obtener una orden allanamiento para hacer una verificación más exhaustiva, ya que no pudieron localizar hasta donde llegaba el cable de la acometida.

Esperaron por la orden de allanamiento durante toda la tarde pero sin respuestas. Mientras tanto, en las redes sociales ya circulaban informaciones de que se iba a realizar el allanamiento en el lugar. Luego vecinos de la zona reportaron que los dueños del depósito estaban realizando algunas manipulaciones en el lugar, aunque cuando los periodistas de este medio verificaron el lugar no pudieron detectar ningún movimiento.

Recién en la mañana de este miércoles, los funcionarios de la ANDE accedieron a la orden de allanamiento firmada por la juez Cinthia Garcete para allanar las conexiones del usuario de Osvaldo Antorio Pereira González.

El abogado Fredy González, de la asesoría legal de la ANDE explicó que en el lugar se constató un conductor desde toma de red (calle) hasta un transformador para reducir de 23.000 voltios a 380/220 voltios. Dijo además que no se encontró ninguna irregularidad en la conexión en sí.

Sin embargo como el uso de la energía es para residencia y no determinar el uso que se le está dando procedieron a cortar el suministro. Esto teniendo en cuenta que el allanamiento era solo a fin de verificar hasta donde llegaba el cable de la acometida y no así la revisión de todo el predio por lo que no se pudo saber si allí funciona o no una minadora de criptomonedas.