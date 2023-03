Concejal cobró G. 26 millones de viático para ir a España y adelantó viaje para pasar las fiestas

El concejal Víctor Torales (Indep.) presentó este miércoles su informe respecto a un viático municipal de 25.965.336 guaraníes para un curso en Madrid, España, y lanzó críticas contra sus colegas colorados por supuestamente intentar embarrarle en un cobro indebido. El debate se convirtió en una acalorada discusión entre ediles oficialistas y opositores.

Torales afirmó que recibió el viático para participar del curso “Responsabilidad Social Empresarial Inclusiva” del 20 de enero al 1 de febrero. Indicó que adelantó su viaje en diciembre pasado para pasar las fiestas con sus familiares residentes en España y permanecer en el país europeo durante el receso legislativo hasta la fecha del curso.

“No vamos a jugar sucio ni a exponer a familiar de nadie. Uno no puede ir a un país donde está su familia hace 17 años y visitarlo porque hay un curso ahí”, sostuvo Torales.

Por su parte, el concejal Federico González (ANR, cartista) dijo que también había recibido invitación como autoridad municipal para participar en cursos en el extranjero, pero que siempre pagaba de su patrimonio.

“El año pasado me fui dos veces a Miami, pagué de mi bolsillo, no pagó la Municipalidad. Yo creo que si tengo un curso y no voy a traer un beneficio a la ciudad, voy a pagar de mi bolsillo. No voy a hacer que la Municipalidad pagué 30, 28, 22 millones para que viaje”, recalcó González.

Debatir antes de asignación

A su vez, Ernesto Guerín (ANR, cartista) abogó por que las ofertas de cursos en el exterior sean expuestas en la Junta Municipal para el debate antes de la asignación de los viáticos. “Anivéna (basta) de usar dinero del municipio para nuestro ocio”, reforzó al tiempo de anunciar que no recibirá viáticos municipales, sino que pagará de su bolsillo los viajes.

Mientras que Sebastián Martínez (Indep.) sostuvo que la plenaria de la Junta no es el escenario para refregar en la cara la capacidad económica, en alusión a sus colegas González y Guerín.

El debate culminó antes que ingresé formalmente una minuta firmada por concejales colorados en la que solicitaba informe sobre el viático asignado al edil Torales.