Lo que Soledad Núñez propone sobre la energía eléctrica y su crítica a la ANR

Soledad Núñez, que integra la chapa presidencial de la Concertación Nacional con Efraín Alegre, se reunió este domingo con sus aliados del equipo político YoCreo, liderado por el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos.

La candidata a vicepresidente conoció los dos primeros buses eléctricos comprados por la Municipalidad esteña y, posteriormente, observó los trabajos de pavimentación de las calles del microcentro de Ciudad del Este con materiales producidos por la planta asfáltica.

En su visita por la capital de Alto Paraná, Núñez propuso la reestructuración de la matriz energética de Paraguay y abogó por la migración a la movilidad eléctrica.

“Es inconsistente tener un superávit en la generación de energía eléctrica y depender aún del combustible fósil. Es importante que Paraguay lleve una política energética para utilizar la energía que produce, que la electricidad sea la base del desarrollo”, remarcó.

Núñez recordó la volatilidad de los precios del petróleo y que cualquier alza repercute en todos los sectores económicos. Indicó también que, con la electrificación del transporte público, se abandonará el esquema de subsidios.

Crítica a la ANR

En otro momento, la candidata de la concertación criticó a los representantes del Partido Colorado por no preocuparse ni ocuparse de la estrategia energética del Paraguay.

“El discurso del continuismo es que no se puede. Uno propone mejorar el transporte público, dicen: no se puede. Proponemos mejorar la merienda escolar, bajar la tarifa de la energía eléctrica y alegan que no se puede. Ellos quieren que todo siga igual”, reforzó.

Por su parte, Daniel Mujica, postulante a gobernador de Alto Paraná de YoCreo, recalcó su sintonía política con la dupla Efraín Alegre-Soledad Núñez y solicitó que el Estado apueste en atraer industrias de motos, autos, camiones y buses eléctricos en el Paraguay.