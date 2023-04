Adolescente adicto es atado a un poste tras supuestamente hurtar un celular

La Policía Nacional llevó detenido a un presunto adicto a las drogas de 17 años quien tras hurtar un teléfono celular de un negocio ubicado en km 10 Monday de Ciudad del Este, fue atado de manos y pies a un poste por vecinos. El menor de edad sustrajo el aparato de un local comercial situado sobre la avenida Félix Bogado.

Vecinos que ya sabían de la vida que llevaba el adolescente lo persiguieron a pie y recuperaron de su poder el teléfono celular. Luego lo ataron de pies y manos a un poste del tendido de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y fue entregado a la efectivos de la Policía Nacional.

Lea más: Denuncian inseguridad “constante” en el Mercado de Abasto

Suplicó que su hijo sea denunciado

El dueño del teléfono quiso que el adolescente fuera liberado y se negó a presentar denuncia por el hecho por tratarse de un menor de edad con problemas de adicción. Sin embargo, la madre del detenido le suplicó al afectado que hiciera la denuncia, pues afirmó que su hijo está mejor en la cárcel.

“Entréguenle a la Policía, de corazón les pido que hagan su denuncia. Ya le llevamos internado seis veces, pero no hay caso, no tiene solución. Como es adicto ni en los alquileres no podemos vivir porque le roba a la gente. Día y noche sufrimos por él, es mejor que esté detenido porque corre peligro por la calle”, expresó la madre cuyo nombre se omite para proteger la identidad del menor.

¿Cuántos adictos a las drogas recorren las calles?

Contaron que el adolescente ya ingresó tres veces en el centro reformatorio de menores, por diversos hechos. Según sus familiares, cayó en la adicción a los 12 años y no lograron que salga del vicio. Lamentaron que no haya un centro de desintoxicación estatal donde puedan ayudarlo, ya que las veces que lo internaron fueron por pocos meses por falta de recursos.