Coro Ars Canendi Paraguay ofrecerá un concierto especial por su octavo aniversario

El concierto del Coro Ars Canendi Paraguay se llevará a cabo el próximo sábado 10 de junio a partir de las 19:00 en el Centro Cultural Agustín Pio Barrios “Mangoré” de Ciudad del Este. El evento será libre y gratuito, lo que permitirá al público en general disfrutar de una presentación de alto nivel.

El evento fue declarado de interés departamental mediante resolución Nº 1109/2023 de la Gobernación del Alto Paraná, así como de interés municipal por resolución 4148 de la Intendencia Municipal de Ciudad del Este. Estos reconocimientos destacan la importancia cultural y artística que ha alcanzado el coro en su trayectoria.

Para conmemorar este aniversario, el coro prepara ocho obras musicales exclusivas para la ocasión. Estas piezas fueron cuidadosamente seleccionadas y ensayadas para brindar una experiencia única a todos los presentes.

La directora del coro, maestra Mónica Pérez, expresó su emoción por compartir con el público estos ocho años de carrera.

“Significa más que una victoria, significa una gran satisfacción. Hoy en día no es común que diferentes personas se reúnan a cantar en un coro; y para mí, el honor de dirigir sus hermosas voces es algo que me llena de satisfacción. Además, el hecho de que estas mismas personas me ayuden a superar mis límites es un gran privilegio”.

La celebración de ocho años de dedicación y pasión por la música coral promete ser una noche llena de emociones y alegría. Los interesados en asistir a este evento único pueden acudir el día del concierto al Centro Cultural Agustín Pio Barrios “Mangoré” y disfrutar de una velada musical excepcional.