Eventual designación de Zacarías en Itaipú es resistida hasta por colorados

La iniciativa arrancó en Hernandarias, lugar donde está instalada la represa de Itaipú, donde la concejala Nilda Venialgo (ANR) propuso la declaración como de “interés municipal” una eventual designación de Justo Zacarías Irúna como director general de la entidad binacional en el Gobierno Santiago Peña.

La propuesta no convenció a todos los concejales. Julio Escobar (ANR) recomendó que en todo caso se solicite el nombramiento de un altoparanaense al frente de la entidad hidroeléctrica, mientras que Alberto Báez (PLRA) sostuvo que no “hay que caer en el personalismo”. No obstante, la minuta fue aprobada en la Junta.

En Minga Guazú el proyecto de declaración de interés municipal fue planteado por siete concejales. Sin embargo, también hubo resistencia. Alexsandro Dos Santos (ANR) y Juan Barreto (ANR) pidieron que se incluyan como “candidatos” al actual gobernador Roberto González Vaesken y al titular de la Ande Félix Sosa.

Los siete ediles proponentes hicieron prevalecer su bloque mayoritario y aprobaron la declaración de “interés municipal” la idea de nombramiento del diputado Justo Zacarías en Itaipú.

En tanto, en Presidente Franco la minuta fue presentada por la concejala Blanca Acuña (ANR), quien sostuvo que el diputado Zacarías es un “excelente” postulante para la dirección general de Itaipú. Pero su propuesta fue derivada a comisiones.

El edil Hugo Mendoza (ANR) puntualizó que la declaración de interés municipal se da solo para acontecimientos que trascienden en los ámbitos artísticos, deportivos y sociales, y pidió que se agende una reunión con Zacarías para conocer sus propuestas antes de brindarle su apoyo.

Los proponentes invocaron el espíritu regionalista instalado en Alto Paraná, que pregona el nombramiento de los residentes locales en cargos de relevancia en las oficinas públicas de la zona.

Cuestionada gestión en Gobernación

Justo Zacarías fue gobernador de Alto Paraná en el período 2013-2018 y durante su gestión fue denunciado por supuestos casos de corrupción. Los casos más sonados son los “gallineros de oro” y “galletitas rompedientes”.

En su mandato como diputado, se opuso a la pérdida de investidura de sus colegas Carlos Portillo (PLRA), Tomás Rivas (ANR) -acusados por casos de corrupción- y Ulises Quintana (ANR), procesado por presunto vínculo con el narcotráfico.

Justo Zacarías fue Director de Coordinación Ejecutivo, nombrado el 11 de junio de 2002 (gobierno de González Macchi) y luego fue Director Administrativo Ejecutivo, nombrado el 16 de setiembre de 2003 (gobierno de Nicanor Duarte Frutos) en Itaipú.