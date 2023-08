A más de un año de adjudicación no inician obra en Puerto Indio

La obra de asfaltado de la conexión ruta PY 07- Puerto Indio había sido adjudicada el 23 de junio del 2022, mediante la resolución N° 1.430/22. Sin embargo, hasta la fecha no se iniciaron los trabajos, generando queja frecuente de los pobladores.

En ese entonces la adjudicación fue celebrada por los pobladores y autoridades locales. Sin embargo, pasaron los meses, e incluso ya pasó más de un año, de la resolución y los trabajos aún no se iniciaron.

El tramo en cuestión tiene una gran relevancia para el movimiento de la región, ya que conecta con el puerto donde opera una balsa internacional con Brasil, en la ciudad de Santa Helena. Es utilizado para la salida de exportación de granos, que cada vez que llueve se paraliza.

Intentamos conversar con la intendente de Mbaracayú, Nancy Algarin (ANR) sobre la excesiva demora pero la misma no respondió a nuestro llamado. Según los pobladores, la jefa comunal, no da ninguna respuesta sobre el reclamo, pues si bien no es una obra municipal, esperan una gestión activa.

Firmas adjudicadas

Las obras se ejecutaron en dos etapas, ya que está dividida en dos lotes totalizando más de 60 km: el lote 1 inicia en el km 0 y va hasta el km 27, adjudicado a la firma Benito Roggio e Hijos S.A. por un monto de G. 153.766.291.972.

En tanto, el lote 2 arranca en el km 27 y llega al km 60,fue adjudicado a LT S.A, por G. 153.100.783.223. Ambos montos de la adjudicación suman G. 306.879.136.052.