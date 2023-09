Corte comunica a tribunal rechazo a pretensión de Mbururú

La Corte Suprema de Justicia comunicó al Tribunal de Sentencia, conformado por Vitalia Duarte, Serafín González y Fabio Aguilar, la situación de dos excepciones de inconstitucionalidad planteadas por la defensa del senador electo no juramentado Rafael Esquivel (Cruzada Nacional), alias Mbururú, en el marco del juicio por robo y coacción grave.

La Sala Constitucional de la Corte había rechazado una excepción que guarda relación con la objeción del abogado defensor Eduardo Lezcano con respecto a la advertencia del tribunal a Mbururú de modificar la acusación. Inicialmente, Esquivel fue acusado en carácter de autor de los hechos, pero con la producción de pruebas se verificó que sería instigador.

Otra excepción

La Corte igualmente informó que otra excepción de inconstitucionalidad está pendiente de resolución. Se trata de un planteamiento de la defensa que sostuvo que Mbururú no podría ser sometido a un juicio o proceso considerando que había sido senador, por lo que contaría con fueros. Luego, el defensor desistió de la pretensión.

No obstante, las circunstancias consideradas por el abogado defensor para la excepción desaparecieron, ya que Mbururú no asumió como legislador y en su reemplazo el Senado tomó juramento a Javier Vera (ex Cruzada Nacional), apodado Chaqueñito.

El abogado querellante Víctor Enriquez indicó que en este contexto el tribunal está habilitado para dictar la sentencia.

El juicio oral y público proseguirá este viernes 15 de septiembre, a partir de las 8:30, con la presentación de los alegatos finales.

La acusación

Según la acusación fiscal, Mbururú supuestamente instigó a sus acompañantes para agredir y robar los celulares a los integrantes de la familia Montalbetti. El suceso ocurrió el 12 de octubre de 2019 en la granja La Sonrisa, ubicada en el barrio Don Bosco.

En el mismo caso también es juzgado Robert Sosa Prieto. Además, están procesados Hipólito Romero, Óscar Cano Duarte y Nelson Cano Duarte, quienes están prófugos.

Los testigos del hecho relataron al tribunal que Mbururú supuestamente estaba armado con un revólver y habría efectuado tres disparos para intimidar a las víctimas.

Entretanto, Mbururú dijo en su declaración que él es la víctima del caso, ya que supuestamente le despojaron su celular, de tres parrillas y de carne durante su detención y que incluso le habrían agredido.