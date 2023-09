Se entrega Luis Acosta, supuesto asesino del candidato a concejal de Itakyry

El prófugo de la Justicia se presentó ayer acompañado por su abogada Julia Graciela Ferreira en la División Judicial de la Dirección de Policía de Alto Paraná. Tenía orden de captura desde setiembre de 2021 en la causa Nº 744/2021 por homicidio doloso, firmada por el actuario judicial de Itakyry Pablo Moisés Fariña.

En todo momento afirmó que se trataba de una maniobra política en su contra, pero eludió responder a las preguntas relacionadas con el homicidio ocurrido el 20 de septiembre de 2021 en el tinglado municipal de Itakyry, donde perdió la vida el entonces candidato a concejal Carlos Alberto Aguilera Paniagua.

“Esto fue una estrategia política, porque si esto no pasaba, yo hoy día iba a ser el intendente legítimo de Itakyry, solo había dos caminos para que no haya cambio en Itakyry: matarme o armar una estrategia contra Luisito Acosta, pero Luisito Acosta no es como se le pinta, todo Itakyry sabe”, expresó.

En otro momento aseguró que durante todo este tiempo supuestamente no salió de Itakyry y se mantenía en la clandestinidad porque es muy querido en su pueblo gracias los trabajos sociales que realizaba cuando era concejal.

Por último, indicó que no se entregó antes a la Justicia debido a la falta de garantías, argumentando que la víctima era hermano de la entonces viceministra del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la actual diputada Bettina Aguilera, quien, según Acosta, tiene estrechas relaciones con el expresidente de la República Mario Abdo Benítez.

Reclamo por supuesta politización de entrega de insumos

El crimen ocurrió el 20 de setiembre de 2021, a las 22:00 aproximadamente, en el tinglado municipal del distrito de Itakyry, ubicado frente a la vivienda de los Acosta.

El ahora detenido habría irrumpido violentamente en el lugar portando arma de fuego, mientras que Aguilera Paniagua y algunos funcionarios del Ministerio de Agricultura recibían balanceados que serían entregados al día siguiente a familias de escasos recursos de la zona, lo que motivó el enojo del entonces intendentable Luis Carlos Acosta Fonseca.

Según el acta de imputación, Acosta y otros de su equipo político habrían atacado con pedazos o restos de botellas a la víctima, ocasionándole heridas en la cabeza y otras partes del cuerpo. Luego, Luis Carlos Acosta Fonseca le habría disparado, de cuya consecuencia cayó en estado grave. El joven fue auxiliado rápidamente, pero llegó sin signos de vida a un centro médico de Ciudad del Este.

En el marco de esta investigación, en junio del año pasado, se había entregado el otro procesado, Bernardo Joaquín Acosta Duarte, padre de Luis Carlos.