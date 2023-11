Cover oficial de Iron Maiden brindará concierto en el Este, por primera vez

El concierto de Children en la capital del Alto Paraná forma parte del festival Black Sunday 2 y de la gira por sus 30 años como uno de los grupos más fieles, tanto en sonido como puesta en escena, a Iron Maiden. La banda fue reconocida por la propia “Doncella” en su página web como “Cover oficial en América Latina” y es una de las más antiguas en la región.

Desde 1993, la agrupación ya realizó más de 1.500 shows por todo el Brasil y Sudamérica. Acompañó a los dos exvocalistas de Maiden como Paul Di’Anno y Blaze Bayley en sus carreras solistas; además de presentarse en grandes conciertos en Asunción.

“Estamos ofreciendo una temática inspirada en Legacy Of The Beast con escenarios de este gran tour de Iron Maiden que engloba varios periodos”, explicó el frontman Sergio Faga. “Nuestro show actualmente abre espacio para tocar músicas de todas las fases, incluso las que los británicos nunca tocaron en vivo”, agregó.

El costo de las entradas para el show de Children of the Beast en el Black Sunday es de G. 80.000 de forma anticipada y G 100.000 en el acceso para el concierto. Abrirán el recital los grupos Judas Kái, tributo capitalino de Sepultura; Among Mortals, de Foz de Iguazú; y el guitarrista eteño Ozu.