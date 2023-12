Presidente Franco: plantean rever situación del mercado municipal por pérdidas económicas

Uno de los temas tratados en última sesión ordinaria del año de la Junta Municipal de Presidente Franco fue la situación del “mercadito”, cuyo debate tuvo como foco el servicio de energía eléctrica. Los datos refieren que los comerciantes sufrieron cortes de energía durante ocho días, aparentemente a causa de sobrecargas.

Los trabajadores esperaron una solución por parte de la Municipalidad, administrada por Roque Godoy (PLRA), pero de acuerdo con los datos la institución no cuenta con recursos para providenciar la reparación. Ante esta situación, los locatarios se unieron, juntaron dinero y pagaron el cambio de cables, lo que permitió una solución temporal.

El mercado cuenta con 298 puestos, de los cuales 80 se encuentran ocupados por comerciantes, quienes pagan un canon mensual ínfimo. Los gastos por provisión de agua potable, recolección de basura y suministro de energía eléctrica corren por cuenta de la Municipalidad.

Solo en facturas de la ANDE la Comuna paga aproximadamente G. 35 millones por mes, lo que provoca pérdidas a la institución municipal, teniendo en cuenta que la suma en concepto de ingresos del mercado promedia los G. 5 millones, explicaron.

El mercado solo funciona para unos pocos comerciantes

Durante el debate, el concejal Semión Duarte (PLRA) refirió que el mercado no funciona, al considerar que no genera retorno.

“Si no funcionó durante estos años hay que ver la forma de demoler (una parte) y buscar otro proyecto dentro del mercado; solo funciona para unos cuantos negocios y para los otros, no. Entonces, no podemos ser tan tercos de mantener un mercado municipal donde no tienen ventas aparte de algunos pocos”, dijo.

Agregó que al lugar se puede dar un mejor aprovechamiento, señalando que está ubicado en un sitio privilegiado, con vista a los saltos del Monday y que la ciudad necesita de espacios interesantes.

Ejecutivo nunca respondió informes

A su turno, el edil Hugo Mendoza (ANR) recordó que en reiteradas ocasiones solicitó al ejecutivo informes con relación al mercado municipal y que nunca fueron respondidos.

“Para que podamos resolver un problema primero tenemos que definir, dimensionar y en base a eso ejecutar un plan con el cual se pueda resolver, nosotros no podemos dimensionar lo que hay en el mercado si no tenemos un diagnóstico”, dijo.

Los concejales acompañaron el pedido de brindar mayor comodidad a los comerciantes y a la vez tratar detalladamente la situación del mercado tras el receso parlamentario.