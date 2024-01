Denuncian hurto de G. 200 millones en bus de larga distancia

La denuncia fue radicada por Dora Ramona González de Gómez (57), quien contó que se dedica a la venta de ropas y que su empleada Mirta Graciela Pérez Florentín, quien trabaja con ella desde hace tres meses, se encarga de distribuir las mercaderías a sus clientes en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

González relató que esta mañana recibió una llamada de su vendedora, quien le informó que anoche, mientras dormía en el bus durante su viaje de Pedro Juan Caballero a Ciudad del Este, le hurtaron una mochila que tenía entre sus piernas y que contenía los G. 200 millones.

La mujer dijo que al despertarse ya no encontró la mochila, pero no pudo explicar a su patrona por qué no había adherido los billetes a su cuerpo como acostumbraba hacer, ni pudo precisar en qué empresa de transporte sucedió el hurto.

Agentes de Investigaciones investigan el caso

El hecho fue comunicado por los agentes de la Comisaría 1ª al agente fiscal de turno, Osvaldo Zaracho, quien dio participación a personal de Investigaciones de Alto Paraná para tratar de esclarecer lo ocurrido.